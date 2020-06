Aluhut-Fernsehen: «Angela Merkel ist Hitlers Tochter» soll zur Serie werden

TV-News

Wenn Chemtrails Drehbücher schreiben könnten, kämen sie wohl auf ähnliche Ideen: Ein Verschwörungsbestseller wird fürs Fernsehen adaptiert.

Bevor sich Naidoo und Hildmann an ihren eigenen Freudentränen verschlucken: Nein,ist keine Aufklärungsserie, die sich auf dieselben "Quellen" bezieht wie all jene, die glauben, dass Bill Gates Corona in einem Labor entwickelt hat, um noch reicher zu werden. Die Produktionsfirma Tellux Film bezieht sich in der derzeit geplanten, reißerisch betitelten Serie auf den gleichnamigen Bestseller von 2018, in dem Christian Alt und Christian Schiffer ebenso satirisch wie aufklärerisch populäre Verschwörungstheorien auseinandernehmen.Darüber hinaus gehen Alt und Schiffer in ihrem Buch der Frage nach, wie Verschwörungstheorien entstehen können und weshalb sie auf so viele Menschen eine derartige Sogwirkung ausüben. Im Mittelpunkt ihres Buches stehen exakt 23 Thesen. Illuminaten gefällt das.Tellux-Geschäftsführer Philipp Schall erklärt den Antrieb, aus dem Buch eine Serie zu machen: "Mit den aktuellen Protesten rund um die Einschränkungen in der Corona-Krise dringen die Strukturen und die Aussagen der so genannten Verschwörungstheoretiker weiter nach außen. Wir wollen mit dem Medium Film die relevanten Hintergründe dazu aufzeigen und so möglichst viele Menschen aufrütteln."