Aus aktuellem Anlass: arte widmet sich dem «Feindbild Polizei»

TV-News

In wenigen Tagen nimmt der Kultursender eine Dokumentation ins Programm auf, die fragt, ob es Gewalt und Gegengewalt ohne Ende geben wird.

Im Zuge des gewaltsamen Todes des US-Amerikaners George Floyd durch rassistische Polizisten ist sie zu einem der dominierenden Nachrichtenthema dieser Tage geworden: Durch Intoleranz und Hass motivierte Gewaltausübung seitens der Polizei. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland und Frankreich werden die Stimmen immer lauter, dass sich die Polizei schwere Rassismusvorwürfe gefallen lassen muss sowie Vorwürfe, bei Demonstrationen oftmals unprovoziert hart durchzugreifen.Deutsche und französische Polizisten haben jedoch nicht erst seit der aktuellen Protestwelle mit ihrem Image zu kämpfen, wie arte demnächst festhält: Der Dokumentarfilmanalysiert am 16. Juni den durch zunehmende Gewaltausübung bedingten, fortschreitenden Vertrauensverlust in die Polizei. Die Ausstrahlung wird zur besten Sendezeit, also um 20.15 Uhr, stattfinden.Regisseur Sebastian Bellwinkel lässt in seinem Film verschiedene Stimmen auf deutscher und französischer Seite zu Wort kommen und zeigt, wie der Personalabbau der letzten Jahre, der Einfluss von Social Media und eine repressive Polizeitaktik die Gewaltspirale befeuern. Aber er wird auch behandeln, wie Lösungsansätze in Ländern wie Großbritannien Abhilfe schaffen könnten.