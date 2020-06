«L.A. Finest» verzögert sich wegen #BlackLivesMatter

US-Fernsehen

Die Ausstrahlung der zweiten Staffel wurde am Montag überraschend zurückgezogen.

Eigentlich hätte am Montagabend die zweite Staffel der amerikanischen Serie «L.A. Finest» beim Stramingdienst Spectrum debütieren sollen. Allerdings wurde die Premiere der ersten drei Episoden auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Spin-Off der «Bad Boys»-Filme wurde am Montag überraschend aus dem Line-Up genommen, inzwischen wurde auch der Grund erläutert.Der Tod von George Floyd bewegt derzeit die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Anbieter hat die Serie aus dem Programm, weil die Stimmung in dem Land sehr aufgeheizt war. In den US-Serien kommen die Polizeibeamten gewöhnlich als symphytische Helden herüber und Fehlverhalten werde selten angesprochen.Vor rund einem Monat sicherte sich FOX die Zweitverwertungsrechte an «L.A. Finest». Die ersten zwei Staffeln sollen im Herbstprogramm des Senders ausgestrahlt werden. Das Format wird von Jerry Bruckheimer Television und 2.0 Entertainment in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television und Charter Communications produziert.