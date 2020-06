ProSieben mit «Transformers 3» zweistellig

Quotennews

Das Actiongewitter von Michael Bay zündete mal wieder, lief als Re-Run sogar stärker als in den vergangenen beiden Jahren. Am späten Abend überzeugte ein weiterer Film mit Shia LaBeouf.

Nachdem 2018 und 2019 mit dem dritten Teil der Actionreihe nur unterdurchschnittliche Einschaltquoten zu holen waren, erledigtean diesem Freitag für ProSieben mal wieder einen guten Job. Ab 20.15 Uhr überzeugte der Blockbuster 0,81 Millionen werberelevante Zuschauer. Die Sehbeteiligung sprang damit auf gute 10,8 Prozent. Damit war man in etwa gleichauf mit den Kollegen von Sat.1 , die mit10,9 Prozent erzielten. Nur von den Zahlen der «ultimativen Chart Show» blieb man weit entfernt (16,3 Prozent MA). Dafür überzeugte der Spielfilm auch beim Gesamtpublikum und sicherte sich mit 1,20 Millionen Zuschauern solide 4,3 Prozent.Im Anschluss machtemit ähnlich zufriedenstellenden Reichweiten und Marktanteilen weiter. Der Thriller übernahm insgesamt 0,56 Millionen Interessierte und hielt sich bei guten 4,8 Prozent. Bei den klassisch Umworbenen fiel der zweite Film des Abends mit Shia LaBeouf in der Hauptrolle zwar mit 0,37 Millionen Zusehern auf 9,9 Prozent zurück, blieb aber unter dem Strich auf einem soliden Niveau.Auch bei RTLZWEI ging es am Abend actionreich zur Sache. Statt Blechhelden durfte hierran. Seiner Schneise der Zerstörung folgten zur besten Sendezeit 0,91 Millionen Fernsehende, davon 0,47 Millionen aus der klassischen Zielgruppe. So ergaben sich passable 3,1 Prozent Marktanteil insgesamt und gute 6,1 Prozent bei den Werberelevanten.knüpfte mit 3,0 und 5,2 Prozent sowie 0,60 bzw. 0,32 Millionen Zuschauern überzeugend an.