«60 Days In» bringt ProSieben Maxx Null Prozent

Quotennews

Schon im Vorfeld machte auch nur eine von vier «Galileo 360°»-Ausgaben eine gute Figur.

Für ProSieben Maxx sah es am Donnerstagabend nicht gut aus. Die ersten drei Ausgaben vonenttäuschten mit lediglich 0,15, 0,09 und 0,10 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 0,07, 0,05 und 0,05 Millionen Zuschauern ermittelt, sodass die Sendung auf 0,9, 0,6 und 0,7 Prozent Marktanteil kam.Die vierte Ausgabe, die um 23.05 Uhr an den Start ging, erreichte tolle 1,8 Prozent Marktanteil. Die Reichweite bei den Umworbenen stieg nur auf 0,08 Millionen Zuschauer. Im Anschluss strahlte der Fernsehsender die Reportageaus, die gleich im Viererpack lief.Die ersten zwei Episoden, die ab 23.55 Uhr gesendet wurden, erzielten bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern 0,9 und 0,7 Prozent Marktanteil. Die zwei weiteren Folgen sorgten nur noch für 0,4 und null Prozent Marktanteil, die zweite Folge hatte laut Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) gar keine jungen Zuschauer. Bei allen Zuschauern wurden bei den letzten beiden Folgen auch nur jeweils 0,01 Millionen Menschen ermittelt.