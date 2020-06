Endlich eine komplette Staffel, «Rick and Morty» melden sich zurück

Schwerpunkt

Nach über zweieinhalb Jahren Pause gibt es endlich wieder eine komplette Staffel «Rick and Morty» für Fans zu genießen. Früh wurden 70 neue Episoden der beiden verrückten Helden versprochen, nun sind sie zurück.

Eine komplette neue Staffel - Das Warten hat ein Ende

So kommt die vierte Staffel bei den Zuschauern an

IMD-User-Ratings der vierten Staffel: S4E1: 9,0 Sterne

S4E2: 8,4 Sterne

S4E3: 8,5 Sterne

S4E4: 7,5 Sterne

S4E5: 9,0 Sterne

S4E6: 8,2 Sterne

S4E7: 8,2 Sterne

S4E8: 9,6 Sterne

S4E9: 8,0 Sterne

S4E10: 9,5 Sterne Stand 3. Juni 2020, Wertebereich 0-10

An Pfingsten 2020 habenendlich wieder eine komplette Staffel über die Bühne gebracht. Über zweieinhalb Jahre haben Fans warten müssen - die bisher längste Lücke zwischen zwei Staffeln der Serie. Zunächst kamen im November 2019 nur die ersten fünf Folgen der vierten Staffel auf die Bildschirme, schon vor sieben Monaten war das eine neue Rekord-Pause für den Animationshit. Ohne sich groß unter Druck setzen zu lassen, haben sich die Macher für den zweiten Teil der ersten neuen Staffel seit der Verkündung des Mega-Vertrags über 70 neue Episoden mit Adult Swim noch etwas Zeit gelassen. Ein halbes Jahr später fanden dann die Folgen 37 bis 41 ihren Weg ins amerikanische TV.Zeitgleich durften sich auch Fans in Deutschland über das neue Material freuen. Denn bei Pay-TV-Sender TNT Comedy liefen die Folgen jede Woche parallel zur US-Ausstrahlung und später noch einmal im Abendprogramm. Über die Streamingangebote von Sky sind sie über ein Abo, wie das Entertainment-Ticket weiter verfügbar. Alternativ kommt zumindest der erste Teil der vierten Staffel am 17. Juni zu Netflix . Wer schon jetzt in den Genuss der kompletten vierten Staffel kommen will, muss allerdings auf Sky zurückgreifen. Dort sind zudem - genauso wie bei Netflix - die vorherigen drei Staffeln ebenfalls abrufbar. Über Comedy Central fand die dritte Staffel «Rick and Morty» im April 2019 ihren Weg ins Free-TV. Dort wird man allerdings noch lange warten müssen, bis die vierte Staffel frei empfangbar sein wird.Die deutsche Synchro für die neuen fünf Folgen, die vom 3. bis 31. Mai ausgestrahlt wurden, ist noch nicht vorhanden. Wer die Serie auf Deutsch und nicht nur mit Untertiteln genießen will, muss sich noch ein bisschen gedulden. Wann genau die deutschen Stimmen bereitstehen werden, ist allerdings noch unklar, spekuliert wird Juli oder August 2020. Ähnlich sieht es auch mit der Frage aus, wann der zweite Teil der vierten Staffel auch bei Netflix zu sehen sein wird. Zunächst hat Sky und TNT Comedy hierzulande das Exklusiv-Recht an den Bildern. Sollte es ähnlich wie in der Vergangenheit gehandhabt werden, sind die fünf Folgen frühestens in einem halben Jahr beim populären Streaminganbieter zu erwarten.Seit 2013 erlebt der geniale Wissenschaftler Rick Sanchez mit seinem Enkel Morty und dem Rest der Familie Smith beim amerikanischen Kabelsender Adult Swim, dem Abendprogramm von Cartoon Network, verrückte Abenteuer im ganzen Universum. Von Folge zu Folge haben die beiden Serienschöpfer Justin Roiland und Dan Harmon eine immer komplexer und verstrickter werdende Welt erschaffen, deren Ausmaße man zu Beginn kaum erahnen können. Wer hätte nach den ersten Episoden gedacht, dass sich zwischen all den verrückten Erlebnissen einzelner Folgen, die für sich genommen schon interessante Geschichten geben, eine übergeordnete linear fortschreitende Handlung spinnen lässt? Über die Jahre hat sich so eine große Fangemeinde hinter der Serie versammelt. In den USA ist sie schon längst Kult wie andere große Animationsserien in der Kategorie vonoder. Auch hierzulande wissen «Rick and Morty» immer mehr Fans hinter sich. Als Stammgast bei Streamingdienst Netflix haben vor allem viele junge Menschen die Serie ins Herz geschlossen.Demnach war der Jubel groß, als im Sommer 2018 bekannt wurde, dass Roiland und Harmon noch mindestens 70 neue Episoden produzieren dürfen. Zwar kam es wenig überraschend, dass der zu diesem Zeitpunkt bereits sehr erfolgreich laufende Animationshit weiter verlängert werden würde, dennoch war der gewaltige Umfang eine kleine Sensation, immerhin entstanden bis dahin erst 31 Folgen in drei Staffeln. Auf Anhieb wurde die Serie mit diesem Mega-Deal, durch den sie in den kommenden Jahren über 100 Folgen zählen wird, zu dem Format im US-TV mit dem langlebigsten Vertrag, die Folgenanzahl mehr als verdreifacht. Das Vertrauen in die Macher seitens des Senders ist riesig, die Erwartungen der Fans allerdings auch entsprechend gewachsen.Dass die Pause nach der Verkündung des Deals bis zu neuen Folgen im TV noch so lang andauern würde, damit hatte allerdings niemand gerechnet. Mitte 2020 haben es endlich zehn neue Episoden auf die große Bühne geschafft. Als Trost für die Fans bleibt ein Versprechen von Produzent Dan Harmon. Gegenüberbeteuerte er, dass das die Wartezeit nie mehr so lange sein soll, wie zwischen Staffel drei und vier. Die Arbeiten an der fünften Staffel laufen bereits. Ob es zu Verzögerungen durch die Corona-Pandemie kommen wird, ist allerdings unklar.Bisher sind die meisten Fans mit der Entwicklung der Serie sehr zufrieden. Das lange Warten hat sich scheinbar gelohnt. Mit Ausnahme von einer (Episode 35, mit dem Drachen), schaffen es alle Folgen der vierten Staffel auf mindestens acht von zehn Sternen im User-Rating von IMDb zu kommen. Die erste neue Folge nach über zwei Jahren schafft es sogar auf eine Wertung von 9,0. Im weiteren Verlauf schaffte es auch das Abenteuer mit außerirdischen Schlangen als vorläufiges Finale der ersten Hälfte auf diese starke Bewertung zu kommen. Auch der zweite Teil, der erst frisch herausgekommen ist, bietet laut den IMDb-Usern zwei große Highlights. Zum einen das Staffelfinale, in dem die beiden Helden auf einen alten Bekannten treffen und zum anderen die achte Episode der vierten Staffel, in der Rick seinem Enkel mit Säurefass und “Respawn-Knopf” eine Lektion erteilt. Damit kann die Spitze der neuen Folgen mit den Top-Episoden der vorangegangenen Staffeln definitiv mithalten. Nur "Atlantis ist nur einmal im Jahr", die siebte Folge der dritten Staffel, mit den Geschichten aus der Zitadelle übertrumpft mit 9,8 Sternen die besten Episoden der neuen Staffel. Bei Rotten Tomatoes steht die Serie noch immer bei einem überragenden Audience Score von 93 Prozent.Aus Sicht von Adult Swim kamen «Rick and Morty» im linearen TV allerdings nicht mehr ganz so stark an wie noch 2017. Nachdem die Reichweite der Serie von Staffel eins bis drei stetig gewachsen war, sind die Zuschauerzahlen sowohl für Teil eins als auch zwei der vierten Staffel etwas zurückgegangen. Betrug der Zuschauerschnitt 2017 noch 2,33 Millionen, so kam die neue Staffel “nur” auf 1,52 Millionen Zuseher im TV - immer noch ein solider Wert für Adult Swim. Die Premiere der vierten Staffel kam mit 2,33 Millionen Interessierten noch exakt an den Erfolg der Dritten heran, Folge zwei rutschte bereits auf 1,67 Millionen Zuschauer ab. Trotzdem ist zu bedenken, dass «Rick and Morty» vor allem ein junges Publikum anspricht und demnach das lineare Ergebnis immer weniger relevant ist. Für den Erfolg der Serie müssen vor allem die VOD-Abrufzahlen betrachtet werden, die weiter zu stimmen scheinen, addiert zu den weiter guten Einschaltquoten im TV.Was im US-TV für «Rick and Morty» gilt, lässt sich aus Sicht der Anbieter auch auf Deutschland übertragen. Während die Serie zwar auch im linearen TV über TNT Comedy ausgestrahlt wird, dient sie vor allem für die digitalen Angebote von Sky als Magnet - Stichwort Sky-Ticket. Insgesamt sahen sich die ersten fünf Folgen der vierten Staffel bis Ende April immerhin über 750.000 Unique Viewers auf den Plattformen von Sky an, wie uns TNT Comedy mitteilte. Eine nicht zu vernachlässigende Zahl, die die Serie legal direkt mit dem US-Release zu Gesicht bekommen möchte und nicht bis zur Netflix-Erscheinung warten will. Mit Teil zwei der Staffel, der noch einige Zeit exklusiv bei Sky liegen wird, sind steigende Abrufzahlen zu erwarten. Sowohl in den USA als auch hierzulande wird man weiter auf die Serie bauen. Vor allem für die klassischen TV-Sender, die auf dem digitalen Markt noch aufzuholen haben, ist «Rick and Morty» ein Glücksgriff. Denn wenn die Serie eines hat, dann sind es junge Zuschauer, die jede neue Folge verschlingen und neues Material kaum erwarten können. Mit noch mindestens 60 Episoden in Aussicht, können die Sender noch lange am Animationshit zehren.