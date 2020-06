Nach Netflix: ZDF sichert sich Deutschlandrechte an britischem «Bodyguard»

TV-News

Der Free-TV-Sender wird die Miniserie von der Insel vermutlich im kommenden Jahr senden.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat Ausstrahlungsrechte an einer der meist beachteten BBC-Serien der jüngeren Vergangenheit erworben: Der Thrillerserie. Vertrieben wird die Serie von ITV Studios, das das Format auch umgesetzt hatte. Das ZDF plant, die Serie hierzulande Anfang 2021 ins Free-TV zu bringen. Aktuell kann die Serie schon via Netflix gestreamt werden, wieberichtet.David Budd (gespielt von Richard Madden, ist ein verdienter Veteranen der British Army. Inzwischen ist er als Polizist in London tätig. Bei einer Reise mit dem Zug verhindert er einen Selbstmordanschlag, woraufhin er Personenschützer der heftig in der Kritik stehenden Innenministerin (gespielt von Keeley Hawes) wird. Budd ist ebenfalls kein Fan ihrer Politik, muss sie nun aber verteidigen.In Großbritannien erreichte die Serie nach Medienangaben über 17 Millionen Zuschauer – ein herausragender Wert. Zudem sei das Format eines der populärsten auf Abruf, heißt es. Die Serie besteht aus sechs Episoden.