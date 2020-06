RTLplus schickt Tine Wittler wieder auf Sendung

TV-News

Zum Best-Ager-Sender soll die Einrichtungsshow mit alten Folgen zurückkehren.

Der in Köln ansässige Best-Ager-Sender RTLplus kramt im Juli alte Folgen der RTL .Dokuhervor. In diesen damals schon für die Primetime umgesetzten Ausgaben stellte sich Tine Wittler besonders schweren Einrichungsfällen; nicht selten wurden während des Umbaus ganze Häuser abgerissen und neu erbaut.Zurück im Programm von RTLplus wird diese Sendung ab Mittwoch, 1. Juli um 20.15 Uhr sein. Bis Ende Juni gehört der Mittwoch beim Sender der True-Crime-Reihe «Anwälte der Toten».Im Anschluss um 21:55 Uhr laufen zwei Folgen der Doku Soap «Nachbarschaftsstreit», in der Anwalt Franz Obst Nachbarn hilft, ihre Konflikte zu lösen.