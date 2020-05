«Kommissar und das Meer» siegt souverän beim Gesamtpublikum

Quotennews

Das ZDF hat am Samstagabend die meisten älteren Zuschauer mit einer Krimi-Erstausstrahlung angesprochen.

Mit 5,63 Millionen Zuschauern hat sichmit Walter Sittler in der Hauptrolle am Samstag beim älteren Publikum durchgesetzt. Es wird übrigens die vorerst letzte Erstausstrahlung auf dem samstäglichen Fiction-Sendeplatz beim ZDF sein, ab nächster Woche laufen (u.a. auch wegen der Corona-Krise) vermehrt Wiederholungen . Starke 20,9 Prozent Marktanteil hat der Krimi eingefahren.Das sind zweifellos mal wieder tolle Werte für «Der Kommissar und das Meer», die letzte Premiere Ende Dezember 2019 hatte allerdings noch die Sechs-Millionenhürde überschritten. 0,45 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren bescherten dem ZDF diesmal 6,8 Prozent Marktanteil, die vorherige Premiere verzeichnete bessere 8,7 Prozent.hat danach noch vor 4,62 Millionen Menschen ermittelt, daraus resultierten 17,9 Prozent Marktanteil. Das Erste hat das ZDF spielend leicht hinter sich gelassen:musste sich mit 3,29 Millionen Zusehern und 12,2 Prozent zufriedengeben,fiel danach auf 2,22 Millionen Zuschauer und 9,5 Prozent Marktanteil. Während zunächst gute 7,5 Prozent bei den Jüngeren gemessen wurden und somit eine leicht bessere Quote als für das ZDF, waren im Anschluss bloß noch 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen möglich.