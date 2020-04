Pünktlich: ZDF startet Sommerpause direkt Anfang Juni

TV-News

Teilweise kommen Reruns sogar schon früher ins Programm.

Wegen der Coronakrise und den dadurch verursachten Programmausfällen zeigt das ZDF in den kommenden Wochen vermehrt Wiederholungen. Unter anderem wird die Sommerpause auf dem Fiction-Sendeplatz am Samstagabend sehr pünktlich beginnen. Mit einer-Folge Ende Mai geht hier die First-Run-Strecke zu Ende, ab dem 6. Juni laufen dann Reruns. Den Anfang macht «Ein starkes Team» mit der erstmals 2018 gezeigten Ausgabe „Tod einer Freundin“. Auf dem „Fernsehfilm der Woche“-Slot montags um 20.15 Uhr wird ebenfalls auf Wiederholungen umgestellt.Hier lief zuletzt schon vereinzelt alte Ware. Der Film «Der gute Bulle – Friss oder stirb» wird der vorerst letzte neue Film am Montagabend sein. Am 1. Juni ist um 20.15 Uhr eine «Rosamunde Pilcher»-Wiederholung geplant (langes Pfingstwochenende), eine Woche später wird eine einstige «Nachtschicht»-Folge wiederholt.Am Donnerstagabend endet die First-Run-Strecke mit dem biografischen Film «Astrid» ► am 21. Mai. Ab dem 28. Mai werden alte Folgen der Reihewiederholt. Freitags gibt es hingegen frische Ware: Die «heute-Show» ist bis in den Juni hinein geplant, einen exakten Termin für die diesjährige Sommerpause gibt es noch nicht.