Streaming-Kompakt: Die Neuheiten im Juni 2020

Reihen

In diesem Monat bei den VoD-Anbietern: Die finalen Folgen von «Dark», «Fuller House» und «13 Reasons Why». Außerdem gibt es Nachschub von Serien wie «The Good Fight» und «Black Monday».

Sky Ticket

Hugh Laurie als Kapitän eines Raumschiffes? In der abgedrehten Sci-Fi-Comedyaus dem Hause HBO läuft ein Weltraumausflug mit Touristen gehörig schief. Die aus «Game of Thrones» bekannte Natalie Dormer spielt im Spin-offeine mysteriöse Dämonin, die das Los Angeles der 30er-Jahre in Atem hält. Neue Staffeln bzw. Folgen gibt es zudem u.a. vonsowie02.06.: «The Purge – Die Säuberung» (Staffel 1, Horrorserie)03.06.: «Deputy – Einsatz Los Angeles» (Staffel 1.2, Westernserie)08.06.: «Penny Dreadful: City of Angels» (Staffel 1, Dramaserie)08.06.: «Westworld» (Staffel 3, Science-Fiction-Serie, alle deutsch synchronisierte Folgen)11.06.: «Schooled» (Staffel 2, Sitcom)18.06.: «Absentia» (Staffel 2, Thrillerserie)22.06.: «Botched» (Staffel 6.2, Realityshow)23.06.: «Avenue 5» (Staffel 1, Science-Fiction-Comedyserie)23.06.: «Black Monday» (Staffel 2, Dramaserie)23.06.: «Insecure» (Staffel 4, Dramedy)30.06.: «The Good Fight» (Staffel 4, Justizdrama)02.06.: «Sophie Scholl»05.06.: «Downtown Abbey»06.06.: «Ostwind – Aris Ankunft»09.06.: «Van Gogh - Auf der Schwelle zur Ewigkeit»10.06.: «Love, Romance & Chocolate»12.06.: «Everest – Ein Yeti will hoch hinaus»13.06.: «Der Distelfink»16.06.: «Eyes Wide Shut»19.06.: «Gut gegen Nordwind»20.06.: «Es gilt das gesprochene Wort»23.06.: «A Single Man»24.06.: «TKKG»26.06.: «Die Addams Family»27.06.: «Gloria – Das Leben wartet nicht»30.06.: «Amy – The Girl Behind The Name»