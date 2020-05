VOD-Charts

Ein pikantes Netflix-Original, eine animierte «Star Wars»-Serie und DCs «Supergirl»: Diese Serien werden derzeit besonders häufig gestreamt.

Das ist eine Rarität: In unseren wöchentlichen VOD-Charts hat sich dieses Mal ein Dating-Format gemogelt. Mit 1,75 Millionen Bruttokontakten ist(auch bekannt unter dem Titel «Finger weg!») eines der zehn am häufigsten gestreamten Formate in Deutschland. Die Netflix-Produktion, in der körperliche Handlungen dazu führen, dass den Teilnehmenden das mögliche Preisgeld gekürzt wird, ist aber nicht der einzige Exklusivtitel des Video-on-Demand-Dienstes in den von Goldmedia erhobenen Charts. Mit 7,44 Millionen Bruttokontakten liegt einmal mehr(alias «Money Heist») auf der Pole Position.Silber geht dieses Mal unterdessen an die Familien-Comedyserie– und an die Amazon-Krimiserie. Brutto streamten jeweils 3,41 Millionen Menschen die Formate. Knapp an der Hürde von drei Millionen Bruttokontakten scheitern derweil die Comic-Adaptionen(2,90 Mio.) und(2,89 Mio.) – letztgenannte Serie absolviert somit einen raren Abstecher in unseren Streamingcharts.Durchaus unerwartet mischt sich zudemin unsere Top Ten: Die «Star Wars»-Animationsserie wurde bereits 2018 beendet und erlebt nun offenbar einen neuen Popularitätsschub. 2,34 Millionen Serienfans wurden brutto von dem Format angesprochen, womit es denkbar knapp vorlandet. Der Sitcom-Hit erreichte in den vergangenen sieben Tagen via Streaming brutto 2,32 Millionen Menschen.