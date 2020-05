Apple steigt bei Martin Scorseses DiCaprio-Vehikel «Killers Of The Flower Moon» ein

Kino-News

Nach seinem Netflix-Film «The Irishman» zieht es Martin Scorsese dieses Mal zu Apple. Immerhin: Laut jetzigem Stand soll eine weltweite Kinoveröffentlichung garantiert sein.

Das Tauziehen umhat ein Ende: In den vergangenen Wochen kam es zu einem Wettstreit zwischen verschiedenen Studios und Plattformen. Im Mittelpunkt stand Martin Scorseses geplanter Kriminalfilm, in dem Leonardo DiCaprio und Robert De Niro die Hauptrollen übernehmen sollen. Der Grund dafür: Das Studio Paramount Pictures, das schon länger hinter dem Projekt stand, verlor das Vertrauen in «Killers Of The Flower Moon», nachdem das von Scorsese anvisierte Budget auf 180 bis 200 Millionen Dollar (Abzug von Steuervergünstigungen) herangewachsen ist. Darüber hinaus soll Paramount laut 'Deadline Hollywood' mit der anfänglich eingereichten Drehbuchfassung von Eric Roth («House of Cards») glücklich gewesen sein – nicht aber mit einer überarbeiteten Version des Skripts, die Scorsese bevorzugt.Daher begab sich Scorsese auf die Suche nach einem gönnerhafteren Geldgeber – den er laut 'Deadline Hollywood' in Form von Apple gefunden hat. Apple wird «Killers Of The Flower Moon» finanzieren und kreativen Einfluss haben, Paramount Pictures bleibt jedoch als weltweiter Kinovertrieb des Films an Bord. Nach der Kinoveröffentlichung wird «Killers Of The Flower Moon» allerdings als Apple-Exklusivfilm zu Apple TV+ wandern. Scorsese-Fans, die jederzeit die Möglichkeit haben wollen, all seine Filme zu sehen, sollten sich also an den Gedanken gewöhnen, den bislang nur mäßig erfolgreichen Dienst zu abonnieren.Unter anderem versuchte auch Netflix , bei «Killers Of The Flower Moon» einzusteigen – der Streamingdienst wurde jedoch von Apple ausgebootet. «Killers Of The Flower Moon» basiert auf einem Buch von David Grann und handelt von einer realen Mordserie in den frühen 1920er-Jahren, der ausschließlich Ureinwohner Oklahomas zum Opfer gefallen sind. Im Zuge der Ermittlungen in diesem Fall wurde das FBI gegründet.