Kurzfristig eingeschobenes «Mario Barth räumt auf» erweist sich als gute Programmentscheidung

Statt «Are You the One?» stand diesen Mittwochabend «Mario Barth räumt auf» auf dem RTL-Programmplan. Das half RTL aus Quotensicht enorm.

Schluss mit Dating am RTL-Mittwoch – ziemlich kurzfristig plante der Kölner Privatsender um und nahm eine bereits länger fertig produzierte Ausgabe vonins Programm auf, um sich so seine Quoten aufzubessern. Und obwohl Mario-Barth-Fans aufgrund der heißen Nadel, mit der diese Programmierung gestrickt wurde, nur wenig Zeit hatten, von dieser Ausstrahlung zu erfahren, ging der Plan auf.«Mario Barth räumt auf» erreichte ab 20.15 Uhr nämlich 2,06 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,94 Millionen Umworbene. Diese Reichweiten mündeten in mäßige 7,1 Prozent Marktanteil bei allen sowie in minimal unterdurchschnittliche, doch passable 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Im Vergleich zu vergangener Woche ging es für RTL sehr deutlich bergauf: Denn am 20. Mai 2020 erreichte RTL um 20.15 Uhr mit der Dating-Dokusoapnoch 0,88 Millionen Neugierige. Das resultierte in schlappe 3,1 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,54 Millionen Umworbene brachten dem Kölner Privatsender wiederum schwache 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Aufgrund dieser Zahlen wurde «Are You the One?» auf einen neuen Nacht-Programmplatz verbannt und spontan «Mario Barth räumt auf» auf den Mittwochabend gesetzt.