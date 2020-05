Nächster Sender, bitte: «Dr. House» läuft bald auch bei Nitro

TV-News

Weiterhin ist die Serie bei SuperRTL zu sehen – RTLplus hatte sie zuletzt im Programm.

Die amerikanische Arzt-Serie, die RTL vor eineinhalb Jahrzehnten teils über fünf Millionen Zuschauer am Dienstagabend bescherte, bekommt eine weitere TV-Heimat. Bis vor einigen Wochen hatte etwa RTLplus das Format im Programm, aktuell ist es mittwochs zudem bei SuperRTL beheimatet. Beginnend am 25. Juni wird die Produktion mit Hugh Laurie nun auch zum Nitro-Programm gehören. Dort wird die Arzt-Serie immer donnerstags ab 20.15 Uhr laufen.Dort löst sie «Law & Order: SVU» ab; von «Dr. House» laufen fortan donnerstags zwei Mal drei Folgen. Es geht mit Staffel eins los. Drei Folgen starten also um 20.15 Uhr, ab 22.35 Uhr werden genau diese drei Ausgaben dann nochmals wiederholt.Insgesamt zeigt Nitro ab Ende Juni dann an zwei Abenden US-Formate; weiterhin im Programm bleibt die erfolgreiche «CSI»-Strecke am Sonntag, die nicht selten über 800.000 Zuschauer vor die Empfangsgeräte lockt.