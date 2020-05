«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Leere Ränge, zufriedenstellende Quote

Quotennews

Am Dienstagabend ging «Joko & Klaas gegen ProSieben» erstmals ohne Studiopublikum an den Start.

Diesen Dienstagabend istnäher an den aktuellen Showalltag gerückt: Vom im März aufgezeichneten Format liefen in den vergangenen Wochen noch Ausgaben, die vor Studiopublikum entstanden sind. Diesen Dienstagabend folgte erstmals eine Ausgabe von «Joko & Klaas gegen ProSieben», in der die Ränge im Saal leer waren – allerdings galten zum Aufzeichnungszeitpunkt noch keine Kontaktbestimmungen.1,27 Millionen Umworbene schauten sich dieses Produkt eines kurzen produktionstechnischen Zeitfensters an und führten ProSieben somit ab 20.15 Uhr zu tollen 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum erreichte «Joko & Klaas gegen ProSieben» diesen Dienstagabend wiederum sehr gute 5,7 Prozent Marktanteil.Die Reichweite belief sich alles in allem auf 1,67 Millionen Fernsehende, die zu sehen bekommen haben, wie Joko und Klaas die Show gewonnen haben. Daher wird heute, am 27. Mai 2020 erneut zur besten Sendezeitüber den Äther gehen. Eine vierte Staffel der Spielshow «Joko & Klaas gegen ProSieben» ist übrigens bereits bestätigt Ab 22.45 Uhr indes hielt die Mutproben-Challenge0,71 Millionen Werberelevante an den Mattscheiben, damit kamen sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil zustande. 0,98 Millionen Neugierige ab drei Jahren führten die Show zu ebenfalls sehr guten 5,3 Prozent Marktanteil insgesamt.