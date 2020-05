Til Schweiger macht Sat.1 glücklich

Quotennews

«Keinohrhasen» und «Zweiohrküken» bescherten dem Sender im Zusammenspiel sehr gute Quoten. Am späten Abend wurde die Sehbeteiligung sogar zweistellig.

So gut wie an diesem Montagabend lief es insgesamt lange nicht mehr. Nach dem missglückten Experiment,wiederzubeleben und wöchentlich mit einer Primetime-Liveshow auszustatten, ist wieder Umbauphase am ersten Wochentag in Sat.1 . Eine Woche vor Pfingsten durfte sich Til Schweiger mit zwei seiner Kinoklassiker probieren und erledigte seinen Job gut. Mit 0,79 Millionen werberelevanten Zuschauern sicherte SchweigersSat.1 starke 8,8 Prozent Marktanteil. Damit lief «Keinohrhasen» zur besten Sendezeit auch besser alszuletzt, das als Notlösung vier Wochen lang die schwache «Big Brother»-Liveshow in den späten Abend gedrängt hatte und vor acht Tagen auf 8,0 Prozent Zielgruppen-Marktanteil gekommen war.Im Anschluss ließdie Sehbeteiligung sogar ins Zweistellige ansteigen. Da 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährige dran blieben, ergatterte die Komödie sehr gute 10,4 Prozent Marktanteil. Nach insgesamt 1,29 Millionen Zuschauer für Teil eins blieben 0,90 Millionen für den Nachfolger dran. Die Gesamtsehbeteiligung stieg daher von ausbaufähigen 4,2 auf gute 5,6 Prozent.Bei den Kollegen von Kabel Eins machteeinen durchschnittlichen Job. Der Blockbuster generierte mit 0,47 Millionen Zuschauern solide 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schalteten 0,96 Millionen Zuschauer für die Mutanten ein. Nach leicht unterdurchschnittlichen 3,1 Prozent brachtedie Gesamtsehbeteiligung auf gute 3,7 Prozent. Ab 22.05 Uhr blieben 0,78 Millionen Interessierte dran. Beim werberelevanten Publikum rutschte der Streifen allerdings mit 0,29 Millionen Zuschauern auf überschaubare 4,4 Prozent ab.