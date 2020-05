3 Millionen Zuschauer am Nachmittag: Sky punktet erneut mit Bundesliga

Quotennews

Sky hat am Samstag wieder mit den Übertragungen der Fußball-Bundesliga abgeräumt, neue Rekorde blieben aber aus.

Seit vergangener Woche darf der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder rollen, wegen des Coronavirus finden alle Spiele aber ohne Publikum im Stadion statt – und das hatte direkt zu Beginn der wiederaufgenommenen Saison deutliche Auswirkungen auf die TV-Quoten. Auch diesen Samstag wurden wieder Spitzen-Werte für Sky gemessen:Ab 15.30 Uhr war die Bundesliga-Konferenz im Free- und Pay-TV bei durchschnittlich 3,08 Millionen Zuschauern gefragt, daraus resultierten tolle 20,5 Prozent Marktanteil. 1,30 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren führten zu einer beeindruckenden Quote von 28,6 Prozent. Inkludiert ist darin die Quote von Sky Sport News HD im Free-TV (15,0 Prozent). An den Rekord von vor einer Woche mit 37,7 Prozent Marktanteil kamen diese Zahlen zwar nicht heran, jubeln wird man bei Sky aber trotzdem darüber.Am Vorabend spielte der FC Bayern gegen Frankfurt, diese Partie wurde nur im Bezahlfernsehen ausgetragen. 9,5 Prozent Marktanteil holte das Topspiel der Woche. 0,58 Millionen Jüngere waren live dabei.