Nach wochenlangem Quoten-Elend: RTL parkt «Are You the One?» um

TV-News

«Are You the One?»-Interessenten müssen sich an neue Sendezeiten gewöhnen oder auf TV Now umsatteln. Davon profitieren nun Fans von Mario Barth.

"Es liegt nicht an dir, es liegt am Sendeplatz" – es ist nicht verbucht, ob jemand aus der RTL-Programmredaktion mit einem festen Blick gendiesen Satz gehaucht hat. Dennoch kommt es zwischen RTL und dem von Jan Köppen moderierten Kuppelformat zu einer Beinahe-Trennung: Der Kölner Privatsender schmeißt das Format nach mehreren Wochen mieser Quoten aus der Primetime. Mit sofortiger Wirkung wandert «Are You the One?» auf die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Dort werden ab 0.30 Uhr anstelle von-Wiederholungen Doppelfolgen von «Are You the One?» laufen.Fans von Mario Barth dürfen sich über den Misserfolg von «Are You the One?» freuen, denn am Mittwoch, den 27. Mai 2020 wird RTL zur besten Sendezeit als Ersatzprogramm eine Erstausstrahlung vonaus dem Hut zaubern. Die Freude hält für Barth-Fans aber nur kurz an, denn am 3. Juni 2020 wiederholt RTL als «Are You the One?»-Ersatzaus dem Mai 2019.Auch am Mittwoch, den 10. Juni steht zur besten Sendezeit ein altes «Die 25»-Ranking auf dem Plan – nämlich eines über Geschichten, die Hollywood verfilmen sollte. Auch für die Folgewoche plant RTL ein «Die 25»-Ranking ein, jedoch steht noch nicht, welche Ausgabe über den Äther gehen wird.