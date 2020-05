«Die Simpsons» bei Disney+: Bald endlich so abrufbar, wie sie sein sollten

TV-News

Disney+ zeigt die frühen Folgen der «Simpsons» bisher nur in einem falschen Bildformat, durch das einige Gags verloren gehen. Noch vor Monatsende soll das korrigiert werden.

Was lange dauert, wird endlich gut – das dürfen Fans der Kultseriederzeit hoffen. Denn wie Disney+ mitteilt, wird der Streamingdienst am 28. Mai 2020 nach langem Warten endlich einen Fauxpas beheben, über den sich «Die Simpsons»-Fans schon beklagen, seit die Video-on-Demand-Plattform im November 2019 in den USA gestartet ist: Auf dem Streamingdienst lassen sich bislang die ursprünglich im kleinen Bildformat 4:3 produzierten Episoden des Kultformats nicht in korrekter Form abrufen. Stattdessen sind nur rangezoomte Versionen abrufbar, bei denen oftmals wichtige Bildinformationen verloren gehen.Betroffen sind die ersten 19 Staffeln und ein Teil der 20. Season. Schon mehrmals nannte Disney+ grobe Zeiträume, bis wann das Problem behoben werden soll. Anfangs hieß es, dass man den Beschwerden bis Anfang 2020 nachgehen wird – das ist aber nicht geschehen. Jetzt aber wird erstmals ein konkreter Stichtag genannt, was die Erwartungen vergrößert, dass Disney+ das Problem wirklich behebt.«Die Simpsons» ist allerdings nicht die einzige Serie, bei der nur ein falsches Bildformat vorliegt – unter anderem ist auch «Chip & Chap – Die Ritter des Rechts» betroffen. Darüber hinaus sind bei beiden «DuckTales»-Serien die Episodenreihenfolgen völlig durcheinander geraten. Von der YouTube-Kultur parodierenden Sitcom «Bizaardvark» fehlt beim deutschen Disney+ die zweite von drei Staffeln. Und von manchen Serien fehlen grundlos einzelne Episoden.