Kabel Eins: Filmabend kommt erfreulich an

Quotennews

«Full Metal Jacket», «Die Stunde des Jägers» und «Highlander» holen lobenswerte Zahlen für Kabel Eins.

Am Mittwochabend griff Kabel Eins in sein Filmarchiv – und zahlreiche Fernsehende waren davon begeistert: Ab 20.15 Uhr kamauf 1,35 Millionen Filmfans, darunter befanden sich 0,57 Millionen Umworbene. Somit waren dem Stanley-Kubrick-Klassiker tolle 4,8 Prozent Marktanteil insgesamt sicher und sehr tolle 7,5 Prozent bei den Werberelevanten.schloss ab 22.35 Uhr mit 1,18 Millionen Fernsehenden an, davon waren 0,43 Millionen Teil der werberelevanten Altersklasse. Die Marktanteile verbesserten sich auf famose 6,5 Prozent Marktanteil bei allen und auf 7,8 Prozent in der Zielgruppe.letztlich kam ab 0.15 Uhr auf 0,55 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige. Beim Gesamtpublikum standen 7,4 Prozent Marktanteil auf dem Zettel. Bei den Werberelevanten standen 7,2 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.