Comedy Central feiert «SpongeBob»-Festival

TV-News

Darüber hinaus wird bei Comedy Central der Freitag im Juli zum Stand-up-Comedyabend. Zudem geht «Life in Pieces» weiter.

Derzeit stehen die Chancen gut, dass am 30. Juli 2020 in den deutschen Kinosanläuft. Das nimmt Comedy Central zum Anlass, den porösen, gelben Trickhelden ausführlich zu feiern: Wie der humorige Spartensender mitteilt, wird er am 25. Julisteigen lassen. Es wird um 18.15 Uhr beginnen und "die schönsten, sommerlichen «SpongeBob»-Folgen" als Marathon umfassen, wie der Sender mitteilt.Darüber hinaus wird im Juli der Freitagabend zur Stand-up-Zeit bei Comedy Central: Immer freitags werden im Juli ab 22.30 Uhr im-Block lokale Stand-Up-Produktionen gezeigt. Das virtuelle Mikro reichen sich laut Senderangaben die Produktionen «Standup 3000», «Was ich schon immer mal sagen wollte» und «Comedy Central Presents» weiter.Zudem wird ab dem 13. Juli bei Comedy Central immer werktags um 18.30 Uhr die dritte und vorletzte Staffel der ungewöhnlichen, kreativen Sitcomgezeigt. In den neuen Folgen geht es drunter und drüber – neben neuen Wohnarrangements stehen die Ehen der Familienmitglieder im Mittelpunkt, denn jeder hat seine ganz eigenen Probleme. Und natürlich bleibt das alte Gimmick der Serie bestehen: Jede Folge besteht aus anfangs vermeintlich voneinander unabhängigen Kurzgeschichten, die letztlich ineinandergreifen.