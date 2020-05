«Luke! Die Schule und Ich» zeigt Konstanz

Quotennews

In der klassischen Zielgruppe zeigt sich die Show weiter solide. Insgesamt verlor sie ein paar Zuschauer. «Männerwelten» von Joko & Klaas war in der Wiederholung bei sixx nicht allzu sehr gefragt.

Ganz so stark wie zum Teil in den vergangenen Jahren läuft es fürnoch nicht. Nach bisher fünf Ausgaben 2020 kam noch keine über zwölf Prozent Marktanteil. Mit «Let’s Dance» hat man einen Konkurrenten, der klar eine Liga über der Sat.1-Show spielt. Immerhin ist dafür bisher jede Folge im Marktanteil zweistellig geblieben. Mit 0,96 Millionen klassisch Umworbenen - exakt die Zuschauerzahl aus der Vorwoche - wurden dieses Mal 11,2 statt 11,8 Prozent Sehbeteiligung erreicht. Beim Gesamtpublikum verlor die neueste Ausgabe 200.000 Zuseher und musste sich mit 1,51 Millionen Interessierten begnügen. 4,8 Prozent bedeuteten einen neuen Negativrekord bei den Zuschauern ab drei Jahren. So lange es bei den Werberelevanten noch weiter gut läuft, dürfte das für Sat.1 allerdings nicht allzu tragisch sein.Im Anschluss an Luke Mockridges Show kam sein Freund Faisal Kawusi nicht so recht in Gang. Noch keine Ausgabe derbrachte es 2020 über den Senderschnitt. Mit 7,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erreichte der Comedian einen neuen überschaubaren Staffelbestwert. Insgesamt blieben 0,91 Millionen Zuschauer ab 22.20 Uhr dran, davon 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährige. Insgesamt waren nur maue 3,5 Prozent Sehbeteiligung drin.Bei den Kollegen von sixx durfte nach dem großen Wirbel noch einmalmit ihrem bewegenden Einspieler von Mittwochabend ran. Der Frauensender strahlte “Männerwelten” um 20.15 Uhr aus. Während der bewegende Clip im Netz immer noch in aller Munde ist, war für die Wiederholung im Fernsehen nur überschaubare 1,2 Prozent Marktanteil drin - ein durchschnittlicher Wert in der Nische. Insgesamt schauten sich noch einmal 200.000 Menschen die Message im linearen TV an, was 0,6 Prozent Gesamtsehbeteiligung bedeutete.