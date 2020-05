UnsympathischTV: Comedy-YouTuber mit einzigartigem Humor

Schwerpunkt

UnsympathischTV begeistert seit Jahren Millionen junger Menschen. Mit seinem einzigartigen Humor bringt er viele Zuschauer regelmäßig zum Lachen. Schon länger befindet er sich auf Erfolgskurs.

UnsympathischTV seit 2014 auf YouTube

2,26 Millionen Abonnenten (Kanal: unsympathischTV)

578.000 Abonnenten (Kanal: Sascha Hellinger)

237.000 Follower (Plattform: Twitch)

801.000 Abonnenten (Plattform: Instagram)

417 Millionen Aufrufe (YouTube Gesamt)

Stand 10.03.2020

Der deutsche Unterhaltungs-YouTuber unsympathischTV veröffentlicht im Schnitt pro Woche ein Video auf seinem gleichnamigen YouTube-Hauptkanal. Neben diesem betreibt der Stuttgarter auch noch einen zweiten Kanal, welcher nach seinem echten Namen, Sascha Hellinger, benannt wurde. Auf seinem Hauptkanal erreicht der 25-Jährige mit jedem Video regelmäßig über eine Million Menschen. Die Videos haben jeweils eine durchschnittliche Laufzeit von drei bis fünf Minuten und beziehen sich auf den Bereich Comedy. UnsympathischTV ist für seine relativ trockene und nüchterne Art bekannt. So sieht man Hellinger selten lachen, obwohl er die Zuschauer mit seinen Comedy-Videos auf humorvolle Art unterhält und regelmäßig amüsante Einschnitte anderer YouTuber in seine Videos mit einbaut. Seine Clips werden von vielen jungen Menschen mit Begeisterung angeschaut und gehören auch häufig zum alltäglichen Gespräch dazu. Viele seiner verwendeten Einschnitte von anderen YouTubern gehen oft viral und werden zu richtigen Memes.Dabei gelangte Sascha Hellinger sogar vor allem durch Zufall in die YouTube-Szene. Als er einmal in einem Video des YouTubers inscope21 zu sehen war, begeisterte er die Zuschauer so sehr, dass er auf deren Wunsch am 11. September 2014 seinen eigenen Hauptkanal erstellte. Da er von inscope21 gepusht wurde, knackte Hellinger mit seinem Kanal bereits im November 2014 die 100.000 Abonnenten. Anfang des Jahres 2016 hatte er schon mehr als 500.000 Abonnenten. Die eine Million-Marke überquerte er anschließend im Februar 2017. Im Mai 2019 erreichte er einen richtigen Hype. So hat er seit November 2019 zwei Millionen Abonnenten, Tendenz steigend. Zu seiner Zielgruppe gehören laut eigener Aussage junge Menschen im Alter von 16 bis 22 Jahren. Sein Markenzeichen sind seine Caps, welche er immer in seinen Videos und bei Auftritten trägt.Seit längerer Zeit dreht der Stuttgarter zudem mit bekannten Internetgrößen verschiedene Formate, in denen beispielsweise Synonyme für andere Wörter gefunden werden müssen. Zu diesen Persönlichkeiten zählen unter anderem MontanaBlack, inscope21, Knossi, Peter, Shpendi, CrispyRob, Tim Gabel, Mois und Pietro Lombardi. In den Videos, in denen Hellinger nur allein auftritt, werden beispielsweise Beichten seiner Zuschauer oder eBay Kleinanzeigen-Fails vorgelesen. Zudem lädt der YouTuber manchmal eine „Nicht-Lachen-Challenge“ hoch, bei der lustige Clips gezeigt werden und der Stuttgarter darauf reagiert. Neben seinem Auftreten bei YouTube, überträgt der 25-Jährige regelmäßig Livestreams auf der Plattform twitch. Außerdem verkauft er seinen eigenen Merch auf der Internetseite des sogenannten Unsympathisch-Shops.In der Kritik stand UnsympathischTV in der Vergangenheit selten. Jedoch erhielt sein Kanal im Jahr 2019 aufgrund eines verwendeten Clips in einer „Nicht-Lachen-Challenge“, bereits den zweiten Strike. Bei der Plattform YouTube werden alle Kanäle, welche drei Strikes haben, gelöscht. Deshalb gibt es seit einiger Zeit Spekulationen, ob er seine Videos in Zukunft nur noch auf dem Zweitkanal hochladen wird. Doch auch wenn er dies tun sollte, werden seine Videos trotzdem weiterhin von mehreren Millionen Menschen mit Begeisterung gesehen.