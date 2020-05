National Geographic bittet ins «Königreich der Mumien»

TV-News

Das neue Highlight-Programm des Pay-TV-Senders soll Ende Juni starten.

Der inzwischen zum Disney-Konzern gehörende Sender National Geographic , der in Deutschland ebenso Teil der Sky-Plattform wie auch von Disney+ ist, hat für Ende Juni den Start einer neuen Dokumentationsreihe angekündigt: Es geht ab dem 28. Juni ins. Im linearen Programm laufen die Folgen sonntags um 21.50 Uhr. Auf Nachfrage von Quotenmeter.de bestätigte der Sender, dass die Reihe zunächst nicht via Disney+ verfügbar gemacht wird, dafür aber via Sky, auf MagentaTV, UPC Schweiz sowie Vodafone Select und GigaTV on Demand.Die erste Staffel besteht aus vier Ausgaben. Am westlichen Nilufer nur rund 20 Kilometer südlich von Kairo liegt eine der bedeutendsten altägyptischen Totenstädte. Seit Jahrzehnten arbeiten Archäologen hier, nahe der ältesten Pyramiden der Welt, an der Erforschung des Geländes. Einer von ihnen ist der in Tübingen am Institut für die Kulturen des Alten Orients lehrende Ägyptologe Dr. Ramadan Hussein. Mit seinem Team machte er einen sensationellen Fund: Die Forscher stoßen auf ein vollkommen erhaltenes antikes Gräberfeld. Stück für Stück fördern sie unermessliche Schätze zutage, die bislang Jahrtausende lang unter dem Wüstensand verborgen waren. Die spektakulären Entdeckungen, die sie dabei machen, stellen so manche wissenschaftliche Gewissheit in Frage.Die Produktion begleitet Dr. Ramadan Hussein und sein Team bei ihrer hochspannenden Arbeit in Sakkara. Dass diese nicht ganz risikolos ist, zeigt sich gleich in der ersten Folge, als das Team in 30 Metern Tiefe auf eine verborgene Grabkammer stößt. Dabei bereitet ihnen brüchiger Fels erhebliche Probleme. In einer weiteren Episode geht es um einen tonnenschweren Steinsarkophag, den sie mit Hilfe neuester forensischer Untersuchungsmethoden unter die Lupe nehmen.