Rekord: «Die Sendung mit der Maus» holt die besten Quoten seit vielen Jahren

Quotennews

Das Kinderformat am Sonntagvormittag hat gerade einen richtigen Lauf. Schon am Sonntag zuvor räumten Maus und Elefant richtig ab. Das Erste freut sich auch über starke «Tatort»-Werte.

Die besten Quoten seit vielen Jahren holteam Sonntagvormittag im Ersten. Das um 9.30 Uhr erstausgestrahlte Familienformat übertrumpfte damit die eine Woche zuvor gemessenen und schon als sehr stark bewerteten 16,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. An diesem Sonntag nämlich standen sogar 17,2 Prozent Marktanteil zu Buche. Die Sendung erlebt in diesen Tagen einen ungewöhnlichen Höhenflug. 1,24 Millionen Menschen sahen die Ausstrahlung im Ersten – obendrein wurde die Folge zwei Stunden später auch nochmal im KiKa wiederholt, für gewöhnlich kommt hier noch einmal knapp eine Million Menschen hinzu.Im Ersten ging es derweil mitweiter, das ab kurz nach zehn Uhr morgens auf gute 1,63 Millionen Zuseher kam und dem öffentlich-rechtlichen Sender somit 15,8 Prozent Marktanteil bescherte. Bei den jungen Leuten sanken die Quoten jedoch drastisch, verblieben aber mit noch 7,2 Prozent immerhin oberhalb der Sendernorm.Im Abendprogramm setzte Das Erste ab 20.15 Uhr auf einen Borowski-. Axel Milberg unterhielt dabei 8,71 Millionen Menschen und setzte sich zugleich an die Spitze der Quotencharts am Sonntag – sowohl insgesamt als auch mit den 2,21 Millionen jungen Zuschauern, die sich für den eineinhalbstündigen Krimi entschieden. 25,5 Prozent Marktanteil wurden bei allen gemessen, 22,4 Prozent bei den Umworbenen. Der-Talk sorgte ab 21.45 Uhr noch für 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, in diesem Jahr war dies der fünftbeste Wert. Insgesamt schauten 4,14 Millionen Leute zu.