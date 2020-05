Pfingstmontag 2020: RTL schickt Promi-«Wer wird Millionär?» in den Kampf gegen den «Tatort»

TV-News

Am Pfingstmontag-Vorabend stellt RTL die neusten «Bauer sucht Frau»-Teilnehmer vor, danach wird bei RTL gequizzt. Im Ersten ermitteln dagegen Nora Tschirner und Christian Ulmen.

Das Erste vs. RTL: Die 20.15-Uhr-Quoten vom Pfingstmontag, den 10. Juni 2019 «Tatort: Kaputt» (Ballauf und Schenk): 9,29 Millionen Fernsehende ab drei Jahren / 29,2% Marktanteil insgesamt / 2,07 Millionen 14- bis 49-Jährige / 20,9% bei den Jüngeren

«Star Wars – Das Erwachen der Macht»: 1,90 Millionen Fernsehende ab drei Jahren / 6,5% Marktanteil insgesamt / 0,86 Millionen 14- bis 49-Jährige / 9,3% bei den Jüngeren

Wer hätte gedacht, dass Günther Jauch eines Tages die Nachfolge von Han Solo antritt? Doch genau das passiert diesen Juni. Nachdem RTL am Pfingstmontag 2019 mit einer Wiederholung von «Star Wars – Das Erwachen der Macht» im Duell mit einem neuen «Tatort» baden ging (siehe Infobox), versucht der Kölner Privatsender es dieses Jahr mit einer anderen Taktik. Gegen den neuen, einmal mehr humorvollen Weimar-mit Nora Tschirner und Christian Ulmen setzt RTL am 1. Juni 2020 zur besten Sendezeit die volle Macht eines. Ganz keck teasert RTL in der Programmankündigung an: "Von Krimi bis Komödie – alles ist möglich!"Welche vier Prominente antreten werden, verrät RTL erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die Kommissare Dorn und Lessing nehmen sich parallel dazu im Ersten einer tödlich misslungenen Entführung an. Das Drehbuch stammt von Murmel Clausen, Mira Thiel («Gut zu Vögeln») führte Regie.Am Pfingstmontag-Vorabend steht derweil bei RTL ein-Special an, nämlich die neuste Vorstellungsrunde. Ab 19.05 Uhr präsentiert Inka Bause nämlich traditionsgemäß «Die neuen Bauern». Nach der Vorstellung können sich interessierte Frauen melden. Aus den Briefen suchen sich die Bauern anschließend die Junggesellinnen aus, die sie gerne kennenlernen möchten.