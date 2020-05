Fehlstart für RTL-Kuppelei: «Are You the One» beginnt auf «Nachtschwestern»-Niveau

Quotennews

Der Kölner Sender fiel somit sogar hinter Kabel Eins zurück. Dort holte «Der Soldat James Ryan» ungewöhnlich hohe Zuschauerzahlen.

Auch das gibt es nicht alle Tage. Am Mittwochabend hatte der kleine Sender Kabel Eins mehr Zuschauer als RTL. Dort nämlich lief ab 20.15 Uhr der Filmklassiker, der auf durchschnittlich 1,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren gelangte. Bei den klassisch Umworbenen punktete der Privatkanal mit 7,8 Prozent Marktanteil, ein klar überdurchschnittlicher Wert. Auf solche Zahlen kam RTL mit einer neuen Kuppelshow nicht. «Are You the One?», die deutsche Version der einstigen MTV-Show , floppte.Die Produktion, die schon seit einigen Wochen bei TV Now abrufbar ist, kam bei den Umworbenen ab 20.30 Uhr nicht über 7,6 Prozent Marktanteil hinaus und drückte somit die RTL-Werte kräftig. Nur 1,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dürften dafür sorgen, dass intern schon bald debattiert wird, ob die weiteren Folgen wie geplant so prominent gezeigt werden sollen. RTL hat zur Zeit wahrlich keinen Lauf. Schon am Dienstag funktionierte die Primetime nicht. Eine neue Staffel von «Nachtschwestern» startete mit nur 7,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Immerhin – die Reichweite lag am Dienstag bei der Medical-Serie bei 1,9 Millionen.Das um 22.20 Uhr gestartetetat sich am Mittwoch dann ebenfalls sehr schwer. Die Live-Sendung mit Steffen Hallaschka erreichte bei den Umworbenen gerade einmal 10,8 Prozent Marktanteil und landete somit ebenfalls unter der eigentlich üblichen Sendernorm. Immerhin – trotz späterer Ausstrahlungszeit holte das Magazin höhere Reichweiten bei allen Zuschauern: 1,42 Millionen blieben im Schnitt bis Mitternacht dran.