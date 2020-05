«Are You The One?»: Geld oder Liebe - oder beides?

Hingeschaut

In der neuen TV-Now-Datingshow, die ab Mittwoch auch bei RTL läuft, müssen Singles ihre vermeintlich perfekten Partner finden, die vorab von Experten bestimmt wurde. Doch was nur, wenn man Gefühle für den "Falschen" entwickelt?

«Are You The One?» bringt die Singles in Dilemmata

Kein plumpes Paaren, sondern viel Taktik

Verlieben darf sich heutzutage jeder in jeden. Anders als in manch traditioneller Gesellschaft oder vor einigen Jahrhunderten bestimmen bei uns über Paare und Hochzeiten weder Eltern noch sonstige Institutionen. Frei sind die Singles natürlich auch in der neuen TV-Now-Datingshow- und dennoch hat eine „falsche“ Partnerwahl hier Konsequenzen. Sollten die 20 teilnehmenden Singles in der Show nicht ihren im Vorhinein festgelegten „perfekten“ Partner finden, gehen sie alle ohne Preisgeld nach Hause. Das wäre ärgerlich, immerhin beläuft sich die Gesamtsumme auf nicht zu verachtende 200.000 Euro.Daher ist es auch kein Wunder, dass die 20 Singles bei «Are You The One?» alles dafür geben, um den oder die Richtige aufzuspüren. Wie genau die Paare zusammengewürfelt wurden, verrät die Produktion nicht. Moderator Jan Köppen erklärt zu Beginn der Show lediglich, dass neben einem Persönlichkeitstest auch Gespräche mit Freunden und Familien geführt wurden. Alles weitere müssen die Singles untereinander herausfinden. Theoretisch sollte in «Are You The One?», das in den USA bei MTV zu sehen ist, damit also jeder Topf seinen passenden Deckel finden können. Das klingt einfach, erweist sich aber als schwieriger als gedacht.Ein wichtiger Teil des Konzepts in der Produktion von RTL Studios ist die sogenannte Match Box. Zehn Mal haben die Teilnehmer in der Show die Chance, zwei Singles in diesen speziellen Raum zu schicken, in dem beide erfahren, ob sie eines der perfekten Paar sind oder nicht. Die Match Box ist das womöglich emotionalste Element der Show. Sie kann für Aufklärung sorgen und den Singles die heiß ersehnten 200.000 Euro ein Stück näherbringen. Oder eben sämtliche Illusionen zerstören.Tatsächlich dauert es einige Zeit, bis «Are you The One?» an Fahrt aufnimmt und sich von anderen Datingshows abzuheben beginnt. Eines sei aber schon jetzt gesagt: Es lohnt sich, auch in den kommenden Wochen dranzublieben. „Die Experten haben ihren Job nicht gemacht, weil die Anziehung ist so groß, dass es von meiner Seite aus passen müsste“, sagt einer der Singles in einer der späteren Folgen, als sich seine Angebetete doch nicht als perfekte Partnerin herausstellt.Doch wie sollen die beiden Turteltäubchen mit dieser unglücklichen Nachricht umgehen? Obwohl sich das nicht-perfekte Paar beidseitig gerne näher kennenlernen würde, sollte es am besten mit anderen anwesenden Singles in Kontakt kommen, da sich nur so die perfekten Paarungen finden lassen. Das wiederum könnte zu gegenseitiger Eifersucht führen. Sucht man andererseits nicht eifrig genug weiter, zieht man den Groll der Gruppe auf sich, deren Geldgewinn vom individuellen Verhalten des Einzelnen abhängt.Das Spannungsfeld, in dem sich «Are You The One?» bewegt, dürfte daran deutlich werden. Die Show zwingt ihre Akteure zu einem Spagat zwischen Emotion und Materiellem, zwischen Geld und Liebe, zwischen Einzel- und Gruppeninteressen.Am Ende einer jeden Doppelfolge müssen sich die Teilnehmer schließlich in jenen Konstellationen zusammenfinden, die sie für perfekte Matches halten. Daraufhin bekommen sie mitgeteilt, wie viele der Paarungen sie richtig getroffen haben. Welche das genau sind, erfahren sie aber nicht. Sollten sich bis Staffelende nicht sämtliche Paare korrekt gefunden haben, geht die Gruppe ohne Geld nach Hause.Reichlich Drama ist bei «Are You The One?» also nicht zuletzt deshalb vorprogrammiert, weil alle Singles an einem Strang ziehen müssen, um zu gewinnen. Das erweist sich schon erstaunlich früh als gar nicht mal so einfach. „Weil ich einfach keine Lust habe“, gibt etwa der pampige Laurin nach einem erfolglosen Gespräch mit einer der Damen von sich. „Ich hab‘ das einfach nicht nötig hier irgendjemanden kennenzulernen.“, sagt er zur Verärgerung der anderen Gruppenmitglieder.Natürlich erlebt man in «Are You The One?» viele Date-Situationen und Gespräche, die man so schon häufig bei diversen anderen Genre-Vertretern gesehen hat. Angenehm an der Sendung ist aber, dass es zumindest in den ersten Folgen der Sendung weniger ums Plumpe Paaren und vielmehr ums Taktieren geht. Hier liegt für die Teilnehmer ein weiteres Dilemma: Auf der einen Seite müssen sie in den Gesprächen mit ihren potenziellen Partnern einiges von sich preisgeben, womit sie aber Gefahr laufen, demjenigen näherzukommen, der gar nicht ihr perfekter Partner ist. Vor allem der Düsseldorfer Philosophie-Student Axel, der die Show schon bei seiner Vorstellung als „Sozialexperiment“ bezeichnet, versucht dabei, strategisch zu handeln. Auch die anderen Kandidaten erweisen sich als unterhaltsam.Nicht vergessen sei, dass «Are You The One?» auch mit starken Bildern punkten kann. Die Show wurde in Kapstadt produziert, von der luxuriösen Kandidatenvilla hat man Ausblick auf den Tafelberg. Die Dates finden im Geparden-Gehege oder auf der Zipline statt und lassen einen in Corona-Zeiten sehnsüchtig werden. Auch deswegen wirkt die neue Show hochwertiger als etwa «Paradise Hotel», das sich in puncto Trash-Faktor mitunter nah bis an die Grenzen des guten Geschmacks vorarbeitete . Jan Köppen tritt als Moderator von «Are You The One?» nur bei den Spielen und in der Matching Night in Erscheinung, gibt dem Format dadurch aber ebenfalls Wiedererkennungswert.Fazit: «Are You The One?» ist in erster Linie ein spannendes Single-Experiment, an dem nicht nur so mancher Hobby-Soziologe in den kommenden Wochen Gefallen finden dürfte. Das Format animiert die Zuschauer zum Mitraten und stellt die Singles vor Herausforderungen, bei denen man gespannt zuschaut, wie sie mit diesen umgehen. Die Stärke der Produktion scheint derweil auch bei RTL nicht unbemerkt geblieben zu sein. Anstatt «Are You The One?» wie ursprünglich geplant mit nur zwei Folgen anzuteasern, wird RTL das Format ab Mittwochabend in Doppelfolgen komplett zeigen.