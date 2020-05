James Bond bringt Nitro einmal mehr zu Spitzenquoten

Quotennews

Die Roger-Moore-Mission «Leben und sterben lassen» lockte am Dienstag viele Filmfans zu Nitro.

Der Doppelnullagent hat weiterhin riesigen Erfolg mit seiner Mission, Nitro mit starken Zahlen zu versorgen. Diesen Dienstagabend zeigte der Kanal aus der RTL-Senderfamilie zur besten Sendezeit, was 1,44 Millionen Filmfans ansprach. Das glich einer Sehbeteiligung in der Höhe von fabelhaften 4,5 Prozent. 0,36 Millionen Umworbene brachten Nitro zudem nicht minder famose 3,9 Prozent in der Zielgruppe ein.Ab 22.30 Uhr überzeugte auch der legendäre Kino-Misserfolg: 0,51 Millionen Fernsehende, darunter 0,17 Millionen Werberelevante, führten Nitro zu sehr starken 3,0 Prozent Marktanteil bei allen und zu bärenstarken 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Bei ZDFneo kamunterdessen auf 1,88 Millionen Fernsehende. Das bedeutete zur besten Sendezeit eine Sehbeteiligung in der Höhe von beeindruckenden 5,6 Prozent. Eine-Wiederholung schloss ab 21.45 Uhr mit 0,82 Millionen Interessenten und 2,7 Prozent an.