Primetime-Check

Wie lief es für die Serien im Ersten? Und wie kam am Dienstagabend RTLZWEI beim Publikum an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 53,2%

14-49: 58,5%

Die Primetime im Ersten eröffnete mit, was 5,26 Millionen Wissbegierige erreichte, darunter befanden sich 1,15 Millionen Jüngere. Sehr tolle 16,1 Prozent Marktanteil insgesamt und großartige 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden generiert.schloss mit 4,89 Millionen Interessenten an, davon waren 0,53 Millionen im Alter von 14 bis 49 Jahren. Tolle 14,6 Prozent bei allen und mäßige 5,5 Prozent bei den Jüngeren standen auf dem Zettel.erreichte ab 21.20 Uhr tolle 15,2 und gute 6,7 Prozent. Die Reichweite lag bei 4,90 respektive 0,64 Millionen Serienfans. Derschloss mit mäßigen 10,0 und mageren 4,3 Prozent an, diebeendeten die Primetime mit 9,8 und 6,6 Prozent. Das ZDF derweil kam mit einerab 20.25 Uhr auf 2,66 Millionen Wissbegierige, darunter befanden sich 0,50 Millionen Jüngere. Das führte zu mageren 8,0 und zu akzeptablen 5,3 Prozent Marktanteil.folgte ab 21.10 Uhr mit 6,9 und 4,6 Prozent, bevor sich dasauf gute 13,6 und sehr tolle 8,3 Prozent verbesserte.kam danach auf maue 10,0 und akzeptable 5,1 Prozent.ProSieben dagegen kam mitauf 1,58 Millionen Showfans, darunter befanden sich 1,21 Millionen Umworbene. Das mündete in sehr gute 5,0 Prozent Marktanteil bei allen und tolle 13,2 Prozent in der Zielgruppe.sank danach auf 0,96 Millionen Neugierige insgesamt und 0,73 Millionen Werberelevante. Das glich guten 4,8 respektive sehr guten 11,8 Prozent Marktanteil. VOX lockte mit2,18 Millionen Musikfans zu sich, was zur besten Sendezeit sehr tollen 6,7 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den Werberelevanten wurden ebenfalls sehr tolle 10,4 Prozent erzielt. Ab 22.10 Uhr kamauf 6,8 Prozent bei allen und 9,0 Prozent in der Zielgruppe. Die Gesamtreichweite glich 1,60 Millionen Interessenten. 1,90 Millionen Serienfans schauten dagegen ab 20.15 Uhrbei RTL , ehe1,20 Millionen Interessenten ansprach. Bei den Umworbenen wurden magere 7,9 und miese 5,5 Prozent Marktanteil erzielt.erreichte ab 22.15 Uhr dann 1,13 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 7,6 Prozent in der Zielgruppe.Kabel Eins erreichte mit1,89 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,87 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit wurden äußerst löbliche 6,4 Prozent Marktanteil insgesamt und beeindruckende 10,0 Prozent bei den Jüngeren ermittelt. Sat.1 kam mit zwei Folgenauf 1,76 und 1,72 Millionen Krimifans. In der Zielgruppe wurden mäßige 6,8 und 6,3 Prozent Marktanteil erreicht. Ab 22 Uhr holte1,40 Millionen Serienfans an die Mattscheiben. Bei den Werberelevanten standen mäßige 6,9 Prozent auf dem Papier. RTLZWEI erreichte mit1,20 Millionen Neugierige, gefolgt vonmit 0,91 Millionen. Bei den Umworbenen standen sehr tolle 7,3 und sehr gute 6,7 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.