Neorginal «Deutscher» schafft Sprung ins ZDF

Die kontroverse Serie wird am Freitagabend zu sehen sein.

Das Neorginaldas beim Digitalsender zuletzt vor rund 700.000 linearen Zuschauern ihre TV-Debüt feierte, schafft im Juni den Sprung ins Zweite Deutsche Fernsehen. Das ZDF wird die Serie am Freitagabend auf dem eigentlichen Slot der «heute-Show» ausstrahlen. Von der Satire-Sendung sind für Juni noch zwei Episoden geplant, nach dem 12. Juni beginnt dann die Sommerpause. Ab dem 19. Juni sind dann freitags um 22.30 Uhr Doppelfolgen der Serienproduktion zu sehen.Die Familien Schneider und Pielcke sind seit Jahren direkte Nachbarn in einem ruhigen Vorort. Ihre Söhne David und Marvin sind im gleichen Alter, gehen zur selben Schule und sind befreundet. Die Eltern pflegen aber nur sporadisch Kontakt. Als eine rechtspopulistische Partei die Bundestagswahl für sich entscheidet, verfallen Eva und Christoph Schneider in eine Art Schockzustand. Ulrike und Frank Pielcke hingegen feiern diesen Tag.In «Deutscher» wird eine AfD-ähnliche Partei an die Macht gewählt, was tiefe Gräben durch eine gutbürgerliche Nachbarschaft reißt. Quotenmeter-Kritiker Julian Miller urteilte über die Produktion: „Und obwohl sich die Serie – glücklicherweise unter Vermeidung einer zu einfachen Zuspitzungsdramaturgie – auf die Herausstellung der Unterschiede zwischen den beiden Mittelschichtshaushalten einschießen will, ist unterm Strich doch erstaunlich, wie viel die beiden Familien miteinander gemeinsam haben. Was wir mit dieser Erkenntnis anfangen sollen, überlässt uns die Serie derweil schön brav selbst. Gut so.“