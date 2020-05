Sixx geht mit «Castle» ab

Quotennews

Der Unterhaltungssender kommt mit der alten Krimiserie auf sehr gute Zahlen.

Seit 10. Februar 2020 strahlt der Frauensender sixx Wiederholungen der Serieaus, die 2009 bis 2016 von Beacon Pictures und den ABC Studios produziert wurde. Das Robert nach einer Idee von Andrew W. Marlowe überzeugte auch wieder am Montagabend. Die vier Episoden aus der dritten Staffel trafen den Nerv des Publikums.Um 20.15 Uhr startete sixx mit 0,30 Millionen Zuschauern, 0,14 Millionen Menschen gehörten zu den 14- bis 49-Jährigen. Da kann sich sixx freuen, denn der Marktanteil belief sich am Montagabend auf 1,5 Prozent. Mit der Folge „Der Glühbirnen-Held“ stieg das Interesse auf 0,41 Millionen Zuschauer. 0,20 Millionen Umworbene führten zu tollen 2,2 Prozent Marktanteil.Die Folgen neun und zehn aus Staffel drei schlugen sich genauso gut: 0,38 und 0,26 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, 0,18 sowie 0,16 Millionen Umworbene schauten zu. Auch der Marktanteil war ein voller Erfolg, denn sixx bekam 2,4 und 2,9 Prozent Marktanteil. Seit Ausstrahlungsstart ist «Castle» - mit Ausnahme an Ostermontag – ein großer Erfolg für den Sender.