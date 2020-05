Primetime-Check

Die «Nachtschicht» vom ZDF stiehlt am Montagabend allen die Show.

Das waren gute Zahlen: Die ZDF-Reihesicherte sich 6,96 Millionen Zuschauer und war somit Primetime-Sieger, der Marktanteil lag bei 20,4 Prozent. Die Reichweiten bei den 14- bis 49-Jährigen lagen zwar nur noch 0,76 Millionen Zuseher, befanden sich damit aber im grünen Bereich (8,1%). Im Anschluss verfolgten 5,06 Millionen Menschen das, das sich 16,3 Prozent bei allen sowie 9,6 Prozent bei den Jungen sicherte. Mitfuhr man noch 2,22 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil sank auf 10,6 Prozent. Mit 7,2 Prozent bei den jungen Zuschauern war die Ausstrahlung aber ein Erfolg.Das Erste erreichte mitnur 4,25 Millionen Zuschauer, mit 12,5 Prozent bei allen sowie 11,9 Prozent 14- bis 49-Jährigen war die Ausstrahlung gefragt. Es folgte um 20.35 Uhr, die Sendung erreichte 3,35 Millionen Zuschauer und zehn Prozent, eheauf 3,62 Millionen Zuschauer kam. Mit 14,7 Prozent war die Diskussionssendung erfolgreich. Bei den jungen Zuschauern wurden zunächst 7,7, dann 9,9 Prozent Marktanteil ermittelt.Sat.1 startete mitin den Abend, jedoch entschieden sich nur 1,00 Millionen Menschen für die Rankingshow. Die Live-Show zufuhr danach 0,85 Millionen Zuschauer ein, beide Eigenproduktionen enttäuschten mit 5,0 und 5,9 Prozent.erreichte bei VOX 1,20 Millionen Zuschauer,kam im Anschluss auf 0,74 Millionen. Beide Projekte erzielten jeweils 7,1 Prozent in der Zielgruppe.startete bei RTLZWEI mit 0,64 Millionen Zuschauer und erzielte 4,5 Prozent bei den Umworbenen.sorgte für 0,72 Millionen Zuschauer, mit 5,6 Prozent Marktanteil kann man zufrieden sein. Der Dauerbrennerschlug sich mit 4,70 Millionen Zuschauern gut, es schalteten 1,32 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe ein. Jauch schaffte es also weiterhin nach schon mehr als 1.000 Ausgaben als Sieger vom Platz zu gehen. Das RTL-Magazinholte 11,4 Prozent in der Zielgruppe, die RTL-Quizshow legte mit 14,4 Prozent vor.Bei ProSieben gab es ein Wiedersehen mit, denn die rote Sieben wiederholte zwei Ausgaben. 0,95 und 1,05 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, beim jungen Publikum waren 7,1 und 8,0 Prozent Marktanteil die Folge. Mit drei Ausgabensicherte man sich bis 22.30 Uhr 7,6, 8,0 und 9,8 Prozent Marktanteil.