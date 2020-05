Enttäuschender Start für «Match! Promis auf Datingkurs»

Quotennews

Die Promi-Kuppelei «Match! Promis auf Datingkurs» kam bei RTLZWEI nur ernüchternd aus dem Startblock.

Der Datingshow-Boom nimmt partout keinen Abbruch. Vor allem die RTL-Gruppe setzt derzeit große Stücke auf diese Programmfarbe, wobei ihr neuster Eintrag, das RTLZWEI-Format, in unserer Kritik ziemlich durchwachsen ankam: "Wahre Liebe will «Match» unter die Promis bringen: Ein gewagtes Unterfangen, das man nicht wirklich ernst nehmen kann. Die künstlich-hippe Ästhetik und Erzählweise des Formats ist selbst für ein Trash-TV-Format too much, abseits davon kann «Match» zumindest für ein paar komischen Szenen sorgen."Auch beim TV-Publikum war die Reaktion auf «Match! Promis auf Datingkurs» ausbaufähig: 0,41 Millionen Umworbene sahen sich die neue RTLZWEI-Produktion an, was ab 20.15 Uhr in mäßige 4,5 Prozent Marktanteil mündete. Beim Gesamtpublikum wiederum kamen magere 1,9 Prozent Marktanteil zustande. Die Reichweite belief sich auf alles in allem 0,64 Millionen Fernsehende.Ab 22.15 Uhr steigerte sich die Zugkraft von RTLZWEI:lockte 0,72 Millionen Menschen zum Privatsender, somit kamen solide 3,0 Prozent Marktanteil insgesamt zusammen. 0,38 Millionen Werberelevante bescherten RTLZWEI und seinem Nacktdating unterdessen gute 5,6 Prozent in der Zielgruppe. Ab 23.10 Uhr sankwiederum auf maue 2,2 Prozent bei allen und 3,7 Prozent bei den Jüngeren.