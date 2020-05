Primetime-Check

Wie lief der Donnerstagabend für Sat.1? Und wie schnitt der Mix aus Informationen und Unterhaltung im Ersten und im ZDF ab?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 55,9%

14-49: 58,4%

Das neustezur Corona-Lage sprach 6,53 Millionen Menschen an, darunter befanden sich 1,00 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit wurden großartige 20,0 Prozent Marktanteil bei allen und 11,4 Prozent bei den Jüngeren ermittelt.schloss ab 20.35 Uhr mit 7,16 Millionen Krimifans an, der Gesamtmarktanteil kletterte auf 21,5 Prozent. Bei den Jüngeren wurden noch 6,4 Prozent erreicht.holte ab 22.05 Uhr noch sehr gute 12,8 Prozent bei allen und mäßige 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dieschlossen mit 11,9 und 7,5 Prozent an. Im ZDF holteeine Reichweite von 4,47 Millionen, was ab 20.30 Uhr 13,4 Prozent Marktanteil glich. Bei den Jüngeren standen mäßige 4,8 Prozent auf der Rechnung. Dasfolgte mit 13,4 Prozent insgesamt und tollen 7,3 Prozent bei den Jüngeren,folgte ab 22.30 Uhr mit 12,4 und 6,5 Prozent.holte indes beeindruckende 2,56 Millionen Neugierige zu ProSieben . In der Zielgruppe wurden bärige 18,4 Prozent Marktanteil ermittelt.schloss mit 1,30 Millionen Neugierigen an sowie mit guten 10,8 Prozent. VOX setzte ab 20.15 Uhr auf, was 1,89 Millionen Actionfans erreichte.schloss mit 1,65 Millionen Agentenfans an. Bei den Umworbenen wurden sehr gute 8,0 und 7,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Kabel Eins erreichte mit den ersten beiden-Filmen 1,31 und 1,52 Millionen Trickfans. Bei den Werberelevanten standen sehr gute 6,7 und mammutmäßige 9,9 Prozent auf dem Papier.Drei Folgenholten in Sat.1 Reichweiten von 1,70 bis 1,22 Millionen Krimifans. Bei den Umworbenen standen solide 7,8 und maue 5,5 sowie 5,8 Prozent Marktanteil auf der Uhr. RTL musste sich mit 1,16 und 1,20 Millionen-Fans begnügen. Bei den Umworbenen wurden ab 20.15 Uhr magere 7,6 und 7,0 Prozent Marktanteil eingefahren. Zwei Episoden vonfolgten mit 1,17 und 1,26 Millionen Fernsehenden sowie mit 6,5 und 8,6 Prozent Zielgruppenmarktanteil.erreichte bei RTLZWEI 1,04 Millionen Neugierige, ehe0,80 Millionen Fernsehende ansprach. Die Zielgruppe schaltete zu sehr guten 6,1 und tollen 7,2 Prozent Marktanteil ein.