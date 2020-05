Wenig Interesse an alten «Der Lehrer»-Folgen

Quotennews

Im Ersten unterdessen punktete am letzten Tag im April «Der Zürich-Krimi» beim Gesamtpublikum.

Der RTL-Seriendonnerstag humpelt weiter vor sich hin – was kein gutes Zeichen für Oliver Pocher ist : Zwei Folgenerreichten ab 20.15 Uhr 1,16 und 1,20 Millionen Serienfans, was bloß in dürftige 3,5 und 3,7 Prozent Marktanteil insgesamt mündete. 0,68 und 0,66 Millionen Umworbene bedeuteten derweil magere 7,6 und 7,0 Prozent in der Zielgruppe.Ab 22.15 Uhr setzte RTL wiederum auf zwei Folgen, was 1,17 und 1,26 Millionen Fernsehende ansprach. Generiert wurden 4,1 und 5,4 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten kamen 6,5 und 8,6 Prozent zusammen.Im Ersten dagegen kamauf 7,16 Millionen Krimifans. Ab 20.35 Uhr entsprach dies herausragenden 21,5 Prozent Marktanteil. 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige führten derweil zu akzeptablen 6,4 Prozent Marktanteil in der jungen Altersgruppe.