'Gefährlich ehrlich': RTL gibt Pocher neue Late-Night-Show

TV-News

Der Start des neuen Formats soll schneller als gedacht erfolgen: Schon Mitte Mai geht es los. Somit kann Pocher auf einen guten Vorlauf bauen.

Da war doch was: Zwischen 2009 und 2011 moderierte Oliver Pocher etliche Ausgaben seiner, einem klassischen Late-Night-Format, das Sat.1 am Freitagabend im Programm hatte. Zuvor stand Pocher in seinem gemeinsamen Late-Night-Format mit Harald Schmidt im Ersten auf der Bühne. Jetzt kehrt er in dieses Genre zurück; und zwar für den Kölner Sender RTL . Wie dieser am Mittwochabend mitteilte, wirdschon am Freitag, 15. Mai 2020 anlaufen. Die erste Staffel der Produktion soll zunächst vier Episoden umfassen, die zunächst letzte Folge also Anfang Juni laufen. Gezeigt wird die Sendung immer freitags um 23.15 Uhr - also nach «Let's Dance». Die Tanzshow ist ein voller Erfolg für den Privatsender, also dürfte auch das Pocher-Format gute Quoten abbekommen.Sidekick des neuen Pocher-Formats wird Olivers Ehefrau Amira. "Es wird dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL. Und es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert. Bei Instagram, TikTok, Facebook. Achtung, Achtung, ich habe Zeit und ich gucke sogar noch das gute alte Fernsehen", erklärte Pocher auf RTL.de.Teil einer jeden Episode ist auch ein Gast, der sich "auf alles gefasst machen muss". Von Studioaktionen ist die Rede, aber auch von Einspielern und Talks. RTL selbst hat mit Late-Night-Formaten am Freitag recht gute Erfahrungen gemacht. Unter anderem ist auf diesem Sendeplatz auch das von Chris Tall moderierte «Darf er das?» zu sehen - in diesem Jahr holte die Produktion bis zu 24 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen; nach dem Dschungelcamp.