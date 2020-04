RTLZWEI führt «Das denkt Deutschland» fort

TV-News

Die Sozialdokumentation «Das denkt Deutschland» ist zurück. Los geht es im Mai. Geplant sind zwei Folgen.

RTLZWEI schickt wieder ein Reporterteam los, um in ganz Deutschland Menschen zu fragen, wie gerecht unser Land ist, ob sie denken, dass sich Arbeit lohnt, und was sie bewegt: Beikommt laut Senderangaben jeder zu Wort. Fernsehende können das ab Dienstag, 19. Mai 2020, um 21.15 Uhr bei RTLZWEI überprüfen. Die Sendung wird von Odeon Entertainment GmbH produziert.RTLZWEI teasert an: "Die Suche nach Meinungen und Geschichten rund um die Themen Arbeit und Gerechtigkeit führt das Team quer durch Deutschland. Hier treffen sie Vera (50), die Kölnerin fühlt sich vom Jobcenter im Stich gelassen und hat Verständnis für alle, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen und für das gleiche Geld lieber zu Hause bleiben. Probleme dieser Art sind für Marco (32) und seine Frau unbekannt. Für ihn kommt Arbeitslosigkeit nicht in Frage, mit den Bezügen kann er sich sein Leben nicht leisten."Im Vorfeld von «Das denkt Deutschland» kehrt zudem «Abgestempelt? Hans Sarpei will’s wissen» zurück . Die Produktion der B.vision media GmbH bekleidet ab dem 19. Mai 2020 den 20.15-Uhr-Slot am Dienstag bei RTLZWEI. Der Ex-Schalker Sarpei geht darin Fragen und Vorurteilen zu Jugendkriminalität, Kinderarmut und Ausländerfeindlichkeit unnachgiebig und unvoreingenommen auf den Grund.