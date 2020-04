Primetime-Check

Wie gut konnten sich die Informationen und Serien im Ersten gegen «The Masked Singer» wehren? Wie schlugen sich Schwarzenegger und Stallone bei RTL?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 57,1%

14-49: 63,4%

ProSieben räumte erwartungsgemäß mit dem Finale vonab: Beeindruckende 5,34 Millionen Showfans sahen sich im Mittel die Auflösung der zweiten Staffel an, das führte zu überaus großartigen 19,1 Prozent Marktanteil insgesamt. Mit 3,38 Millionen Umworbenen standen in der Zielgruppe ab 20.15 Uhr wahrhaftig umwerfende 36,9 Prozent Marktanteil auf dem Zettel. Bei Jung und Alt winkte der Tagessieg. Das quasi obligatorisch gewordenezur Corona-Lage eröffnete am Dienstagabend die Primetime im Ersten mit 5,28 Millionen Wissbegierigen, darunter befanden sich 1,09 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das bedeutete tolle 15,1 Prozent insgesamt und starke 10,8 Prozent bei den Jüngeren.schloss mit 5,65 Millionen und sehr tollen 16,0 Prozent insgesamt an. Bei den Jüngeren sank die Serie auf 0,70 Millionen und gute 6,7 Prozent.erreichte ab 21.20 Uhr 5,11 Millionen Serienfans, darunter befanden sich 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei tollen 15,2 und passablen 6,2 Prozent.kam danach noch auf 10,5 und magere 4,3 Prozent, bevor die10,3 und 5,5 Prozent einfuhren.Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und ihrbescherten RTL derweil 3,15 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 1,48 Millionen Umworbene. Das mündete in sehr gute 9,8 Prozent insgesamt und tolle 16,4 Prozent bei den Jüngeren.folgte ab 22.15 Uhr mit mageren 5,9 und mäßigen 9,7 Prozent. Die Reichweite belief sich auf 2,03 Millionen Actionfans insgesamt und 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das ZDF fesselte mit derdagegen ab 20.15 Uhr 2,74 Millionen Wissbegierige an die Mattscheiben, darunter befanden sich 0,46 Millionen Jüngere. Das glich mageren 7,8 Prozent bei allen und mauen 4,4 Prozent bei den Jüngeren.schloss mit 7,7 und 4,9 Prozent an, ehe sich dasauf passable 13,0 und sehr starke 8,9 Prozent verbesserte.sank danach auf 8,6 und 4,0 Prozent, bevorvor 1,90 Millionen Menschen talkte. Das bedeutete maue 10,4 Prozent bei allen. Bei den Jüngeren standen akzeptable 5,2 Prozent auf der Uhr.Zwei Episodenholten 1,67 und 1,77 Millionen Serienfans zu Sat.1 . Bei den 14- bis 49-Jährigen waren magere 5,2 und 5,3 Prozent Marktanteil drin.schloss mit 1,21 Millionen und dürftigen 4,5 Prozent an. Kabel Eins indes holte mit1,39 Millionen Filmfans ab. Bei den Werberelevanten kam die Ridley-Scott-Regiearbeit auf mäßige 4,3 Prozent Marktanteil. VOX kam mit einer Doppelfolgeauf 1,14 und 1,01 Millionen Neugierige. In der Zielgruppe wurden maue 5,0 und mäßige 6,0 Prozent ermittelt. RTLZWEI holte mitwiederum 1,15 Millionen Menschen zu sich, danach kamauf 0,60 Millionen. Bei den Werberelevanten standen sehr gute 5,7 Prozent und miese 2,7 Prozent auf dem Papier.