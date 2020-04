Traumstart gegen «The Masked Singer»: Primetimeplatz eins für neues «Die Heiland»

Quotennews

Der Recast kam offenbar gut an. Die Anwaltsserie räumte am Dienstagabend im Ersten gewaltig ab.

Große Aufgabe für die Macher:läuft seit Dienstagabend mit neuer Hauptfigur. Für die verstorbene Lisa Martinek ist inzwischen Christina Athenstädt besetzt worden. Die neue Staffel startete gleichmal mit den besten Reichweiten aller Zeiten. 5,65 Millionen Menschen sahen am Dienstagabend ab 20.30 Uhr zu, obwohl parallel dazu das Finale von «The Masked Singer» bei ProSieben lief. Insgesamt wurden gute 16 Prozent Marktanteil ermittelt, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die ausgewiesene Quote bei 6,7 Prozent.Die sechsteilige erste Staffel, die noch mit der inzwischen verstorbenen Lisa Martinek in der tragenden Rolle besetzt war, lief im Ersten im Herbst 2018 – bis zu 4,72 Millionen Menschen schauten zu. Mit Gesamt-Marktanteilen zwischen 16,7 und 13,8 Prozent war die Anwalts-Serie durchaus ein Erfolg.Ab 21.15 Uhr schickte Das Erste dann eine frische Folge vonauf Sendung. Die Geschichten aus der Sachsenklinik interessierten im Schnitt 15,2 Prozent der Zuschauer ab drei Jahren. Die Produktion aus dem Hause Saxonia Media erreichte entsprechend gute 5,11 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Leuten schlugen sich die Ärzte mit 6,2 Prozent – angesichts der Konkurrenz – ziemlich gut.Recht gefragt ist übrigens weiterhin das rund viertelstündige Special zum Primetime-Start:punktete am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen zum Beispiel mit 10,8 Prozent Marktanteil, insgesamt wurden 15,7 Prozent gemessen. 5,28 Millionen Menschen sahen zu. Die 20-Uhr-kam allein im Ersten auf 6,22 Millionen Seher.