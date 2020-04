«Orange is the New Black»-Macher platziert neue Serie bei Netflix

US-Fernsehen

Bei dem neuen Drama soll es sich um eine „Social Distance“-Serie handeln, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist.

Das Streamingunternehmen Netflix hat eine neue „Social Distance“-Serie von den «Orange is the New Black»-Machern bestellt. Die Serie, die wie schon einige Formate aus dem Home Office kommt, wird einen Blick „auf die neue, bizarre, verwirrende Realität werfen, in der wir alle leben“, teilten die Produzenten mit. „Wir sind leidenschaftlich bemüht, eine Verbindung zu finden, da wir alle auf Distanz bleiben.“„Wir wurden inspiriert, eine Anthologie-Serie zu schaffen, die Geschichten über den gegenwärtigen Moment erzählt, den wir durchleben – die einzigartigen, persönlichen, zutiefst menschlichen Geschichten, die veranschaulichen, wie wir getrennt und zusammen leben. Wir fordern uns selbst heraus, etwas Neues zu tun: virtuell zu arbeiten und zu produzieren, damit unsere Schauspieler und unsere Crew gesund und sicher bleiben können“, heißt es in einer Pressemitteilung.Diego Velasco wird Regie führen, als Showrunner wurden Hilary Weisman Graham verpflichtet. Graham, Jenji Kohan, Tara Herrmann und Blake McCormick sind die ausführenden Produzenten. Weitere Informationen über einen Drehplan und die Folgenanzahl wurden am Dienstag nicht genannt.