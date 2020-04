Ran an den Kuchen: Sat.1 lässt wieder Profis backen

TV-News

Die erste Staffel der Sendung schlug sich mit teils zweistelligen Marktanteilen in der Zielgruppe sehr achtbar.

Mit einer normalen und einer Promi-Version hat Sat.1 schon diverse Folgen des «großen Backen»s im Programm. Im Sommer nun soll auch der weitere Ablegerzurückkehren. Die Sendung lief im Vorjahr erstmals und holte mit vier Folgen am Sonntagvorabend großteils gute Quoten. Die Sendung steigerte sich nach Start mit einstelligen Marktanteilen in der klassischen Zielgruppe auf bis zu 11,9 Prozent. Zwischen 1,12 und 1,29 Millionen Menschen sahen zu.Die zweite Staffel wird nun, auch wieder sonntags ab zirka 17.30 Uhr, zu sehen sein. Das Debüt soll am 17. Mai von Statten gehen. Aktuell zeigt der Münchner Sender auf diesem Sendeplatz noch das recht erfolglose «Mit Nagel und Köpfchen» (6,9% in der Zielgruppe am vergangenen Sonntag).«Das große Backen – Die Profis», moderiert von Enie van de Meiklokjes, wird von Tower Productions umgesetzt. In jeder Folge stellt die Jury, die -vom schwedischen Hofkonditor Günther Koerffer unterstützt wird – den teilnehmenden Teams nacheinander zwei Challenges. Entstehen sollen dabei echte Back-Kunstwerke.