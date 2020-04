Kabel Eins schickt die «Bus Babes» wieder auf Strecke

TV-News

Die erste Staffel lief vergangenes Frühjahr – mit passablen Quoten – am Sonntagabend.

Der Münchner Fernsehsender Kabel Eins schickt im Juni seinein die zweite Runde. Beginnend am 7. Juni, einem Sonntag, begleitet der TV-Sender wieder sechs Busfahrerinnen bei der Arbeit. Die sechs teilen die große Leidenschaft am Busfahren aber der jeweilige Zweck ist ein Anderer. Jule steuert einen 30-Tonner Band-Tourbus, das Küken Julia fährt im städtischen Verkehr und Jenny chauffiert Feierwütige in einer Partylimousine durch Berlin.Die erste Staffel der Doku-Reihe zeigte Kabel Eins vor ziemlich genau einem Jahr, also im Frühjahr 2019. Drei Ausgaben liefen damals. Sie holten bei den Umworbenen zwei Mal vier und einmal fünf Prozent. Die Reichweiten stiegen von rund 0,8 auf 0,95 Millionen Zuschauer.Aus der Reihe kommen auch Kabel-Eins-Formate wie «Trucker Babes» und «Trecker Babes». Aktuell laufen die «Trucker Babes» am Sonntagabend.