Antwort auf «Saturday Night Live»: Nickelodeon bringt «All That» nach Deutschland

TV-News

Die Originalsendung ist die am längsten produzierte Live-Action-Serie von Nickelodeon.

Der Kindersender Nickelodeon wird ab Mai seine US-Sendungauch nach Deutschland bringen. Darüber berichtet die Internetseite. «All That», das in den 90ern und bis Mitte des ersten Jahrzehnts nach der Jahrtausendwende elf Jahre lang lief, ist die am längsten produzierte Live-Action-Serie von Nickelodeon. Seit 2019 gibt es eine Neuauflage. Dabei handelt es sich um eine Sketch-Comedy im Stile der legendären Show «Saturday Night Live». Talentierte Kinder und Jugendliche spielen Sketche vor Publikum.Gastauftritte und Musik-Acts gehören genauso zum Konzept. Daddy Yankee oder die Jonas Brothers gehören zu den Stars, die die erste Staffel der Show bereicherten. In Deutschland läuft «All That» am Sonntag, 10. Mai an und ist dann immer um 18.30 Uhr in synchronisierter Fassung zu sehen.Einst kam das Original übrigens nicht nach Deutschland, dafür machte Jacky Dreksler («RTL Samstag Nacht») eine Adaption davon; ab 1997 liefen 13 Ausgaben von «Alles klar!».