Primetime-Check

Wie machten sich Jauch, Gottschalk und Schöneberger? Wie gut hielt «Da kommst du nie drauf!» dagegen? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Bei den 14- bis 49-Jährigen war am Samstagabend genauso wie in der Vorwoche kein Vorbeikommen an. Die improvisierte RTL-Show mit den Unwissenden, Jauch, Gottschalk und Schöneberger, ergatterte über den Abend hinweg hervorragende 20,1 Prozent Marktanteil mit 1,49 Millionen klassisch Umworbenen - ein neuer Rekord für die Show. Insgesamt schalteten 3,31 Millionen Zuschauer für den großen Spaß ein. Die Sehbeteiligung betrug stattliche 12,8 Prozent. Beim Gesamtpublikum holte RTL dank längerer Laufzeit sogar einen höheren Marktanteil als die Show-Konkurrenz des ZDFs.strich mit 3,79 Millionen Zuschauern “nur” 12,1 Prozent ein.An die Spitze auf dem Gesamtmarkt setzte sich allerdings mit großem Abstand Das Erste mit dem Krimi. Insgesamt waren zur besten Sendezeit 7,98 Millionen Interessierte dabei. Der 90-Minüter erzielte gewaltige 24,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und mit 0,97 Millionen Zusehern auch gute 11,7 Prozent bei den Jungen. Im weiteren Verlauf blieb der große Erfolg für Das Erste allerdings aus. Dennschloss mit überschaubaren 3,11 Millionen Zusehern und 11,1 Prozent nur noch durchschnittlich an. Dasim ZDF lief da mit 3,99 Millionen Zuschauern und 15,8 Prozent deutlich besser.Abseits dieser drei Sender war am Samstag nicht mehr viel zu holen. Richtig gute Zahlen schrieb nur noch Sat.1 mit dem Blockbuster. Der US-Streifen sicherte mit 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährigen starke 9,4 Prozent Sehbeteiligung in der klassischen Zielgruppe und schlug sich auch insgesamt mit 1,54 Millionen Zusehern und 4,9 Prozent solide.blieb danach mit 3,5 und 7,2 Prozent leicht unter dem Durchschnitt. Für ProSieben war schon zu Beginn der Primetime weniger zu holen.blieb mit 0,62 Millionen werberelevanten Zuschauern und 7,5 Prozent Marktanteil blass.teilte im Anschluss mit 0,44 Millionen Verbliebenen und 7,0 Prozent dasselbe Schicksal.Bei VOX erreichten die Spielfilmeundebenfalls nur unterdurchschnittliche Quoten. Zunächst waren überschaubare 4,9 Prozent mit 0,41 Millionen Jungen drin, später 5,9 Prozent mit 0,43 Millionen. Für(0,31 Millionen) und(0,25 Millionen) verlief es bei RTLZWEI mit 3,8 und später 4,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil vergleichbar.generierte für Kabel Eins zur besten Sendezeit nur 3,8 Prozent Sehbeteiligung. Später waren noch 4,1 Prozent drin und erst gegen Mitternacht wurden die Zahlen richtig gut, da die Reichweite relativ konstant blieb und für die Folgen jeweils etwas mehr als 300.000 werberelevante Fans dabei waren.