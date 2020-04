Trotz Staffel-Tief: «Lets Dance» siegt in der Zielgruppe

Quotennews

Obwohl die bis dato schwächste Quote der laufenden Staffel anstand: Am Zielgruppen-Sieg von «Let’s Dance» war nichts zu rütteln.

Quotenverlauf «Let's Dance» 2020 bei RTL 26,5 %

24,8 %

23,1 %

22,4 %

21,8 %

19,2 %

21,2 %

20,0 % MA 14-49 J. (jeweils freitags, 20.15 Uhr)

Zu TV-Melodien wurde am Freitag beigetanzt, «switch»-Parodist Martin Klempnow ist aus der achten Show ausgeschieden. RTL konnte sich wie gewohnt an die Spitze setzen bei den 14- bis 49-Jährigen: 1,59 Millionen Umworbene führten zu 18,2 Prozent Marktanteil. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass es sich dabei um ein Staffel-Tief handelt, die vorherigen Ausgaben liefen in den vergangenen Wochen allesamt stärker (siehe Infobox).4,37 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei, auch das war die bisher niedrigste Sehbeteiligung für die Live-Show in diesem Jahr. Vor einer Woche lag die Reichweite noch bei 4,48 Millionen. 14,3 Prozent Marktanteil wurden diesmal bei allen Fernsehenden verbucht. Daskam im Anschluss auf 17,1 Prozent bei den Werberelevanten, dassteigerte sich um einen Prozentpunkt.In der Endabrechnung verzeichnete RTL bei den Umworbenen tolle 14,5 Prozent Marktanteil am Freitag, kein anderer Sender war so erfolgreich – und vor allem zweistellig. Der Tagesmarktanteil vo Sat.1 lag bei 8,8 Prozent, ProSieben hatte durchschnittlich sogar nur 8,6 Prozent zu bieten. Besonders hervorgetan hat sich bei RTL am Vorabend mal wieder, das mit 22,7 Prozent am stärksten abschnitt bei RTL.