«Criminal Minds»: Sat.1 fährt mit dem Dauerrenner einmal mehr durchwachsen

Quotennews

Wo bleibt der Quoten-Push? Das nahende Ende von «Criminal Minds» sorgt noch nicht für eine Art "Final-Hype".

Die sich ihrem Ende entgegen bewegende US-Kriminalserie «Criminal Minds» kam am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr in Sat.1 auf 1,80 Millionen Serienfans, davon waren 0,69 Millionen im werberelevanten Alter. Das entsprach passablen 5,6 Prozent Marktanteil bei allen sowie ebenfalls passablen 7,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Nach der neuen Episode um 20.15 Uhr ging es in Sat.1 mit «Criminal Minds», wenngleich nur mit Wiederholungen.Ab 21.05 Uhr erreichte die erste «Criminal Minds»-Wiederholung des Abends 1,55 Millionen Menschen ab drei Jahren und 0,57 Millionen Umworbene. Die Marktanteile sanken auf maue 4,7 Prozent insgesamt und 5,8 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Ab 22 Uhr wurden derweil 5,0 und 5,6 Prozent Marktanteil eingefahren, die Reichweite belief sich noch auf 1,38 respektive 0,49 Millionen.Zwei weitere Wiederholungen brachten «Criminal Minds» noch ab 22.50 Uhr auf 0,94 und 0,62 Millionen Interessenten ein. Insgesamt lag der Marktanteil in beiden Fällen bei 5,1 Prozent. In der umworbenen Zielgruppe wurden derweil 5,7 und 5,4 Prozent Marktanteil eingefahren. 0,34 und 0,23 Millionen Werberelevante schalteten ein.