Primetime-Check

Wie lief das Filmdoppel von Kabel Eins am Mittwochabend und wie kam VOX mit seinen Krimiserien an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 54,1%

14-49: 60,8%

Das Erste informierte am Mittwoch mit einem neuen5,25 Millionen Menschen, das entsprach 16,3 Prozent des TV-Publikums. 1,36 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu sehr beeindruckenden 15,6 Prozent Marktanteil. Drei Folgenerreichten danach 2,80 bis 2,76 Millionen Millionen Serienfans. Das führte zu Marktanteilen zwischen mauen 8,8 und akzeptablen 10,6 Prozent. Bei den Jüngeren waren mäßige 5,5 bis passable 6,2 Prozent Marktanteil drin. Das ZDF kam mitindes auf 3,63 Millionen Showfans. Das entsprach mäßigen 11,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden tolle 7,6 Prozent generiert. Dasfolgte mit sehr guten 15,2 und äußerst starken 10,8 Prozent, ehe ab 22.30 Uhr das13,5 und 9,3 Prozent Marktanteil einfuhr. Die Gesamtreichweite lag bei 3,20 Millionen Wissbegierigen.Sat.1 erreichte mitüberaus beachtliche 3,36 Millionen Realityfans. Somit standen bärige 10,9 Prozent Gesamtmarktanteil auf dem Zettel. Bei den Umworbenen wurden atemberaubende 20,8 Prozent eingefahren.folgte mit 2,03 Millionen und sehr starken 9,9 Prozent bei allen sowie mit 17,8 Prozent bei den Werberelevanten. RTL derweil erreichte mit2,18 Millionen Neugierige. Insgesamt glich das mäßigen 6,9 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe kamen maue 9,2 Prozent zusammen.schloss mit soliden 8,5 und passablen 11,4 Prozent Marktanteil an. Die Gesamtreichweite belief sich auf 1,76 Millionen Fernsehende. Kabel Eins überzeugte mit einem Filmdoppel:kam auf 1,59 Millionen Filmfans, gefolgt vonmit 0,71 Millionen. Bei den Umworbenen kamen sehr starke 9,2 und starke 8,0 Prozent Marktanteil zusammen.Zwei Folgenreizten 0,98 und 1,01 Millionen Serienfans, bei den 14- bis 49-Jährigen standen jeweils mickrige 2,9 Prozent auf dem Papier.brachte es danach auf 0,49 Millionen und 1,5 Prozent.lockten mit einem Corona-Special 0,85 Millionen Fernsehende zu RTLZWEI , danach holte0,31 Millionen. Mit 5,5 Prozent lief es bei den Umworbenen zunächst gut, danach erreichte der Sender magere 2,7 Prozent bei den Jüngeren. ProSieben startete mitin die Primetime, was gerade einmal 0,63 bis 0,71 Millionen Serienfans ansprach. Der Zielgruppenmarktanteil lag bei miesen 4,5 und 5,0 Prozent. Die während der Primetime gesendeten-Folgen schlossen mit 0,51 Millionen Interessenten und 4,8 Prozent Marktanteil an.