«Westworld» bekommt eine vierte Staffel

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender HBO hat vor dem Ende der dritten Runde neue Folgen bestellt.

Seit dem 15. März 2020 läuft beim amerikanischen Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) die dritte Staffel der Science-Fiction-Serie «Westworld». Vor dem Finale, das am 3. Mai ausgestrahlt wird, kündigten die Verantwortlichen nun eine vierte Runde an. „Vom westlichen Themenpark bis zur technokratischen Metropole der nahen Zukunft haben wir jede Wendung aus den Köpfen der Meistern des Storytellings Jonathan Nolan und Lisa Joy genossen“, teilte HBO-Chef Casey Bloys mit.Der Chef des Unternehmens weiter: „Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wohin ihre inspiererte Vision uns als nächstes führt.“ Die Serie stammt von Jonathan Nolan und Lisa Joy, zu den weiteren Produzenten gehören Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis und Ben Stephenson. Bad Robot Productions dreht das Format gemeinsam mit Warner Bros.Zu den wiederkehrenden Besetzungsmitgliedern in der dritten Staffel gehörten Evan Rachel Wood, Thandie Newton und Jeffrey Wright sowie Neuzugänge wie Tessa Thomspon, Aaron Paul und Vincent Cassel. Die neue Runde spielte erstmals außerhalb des futuristischen Themenparks und stellte somit einen kreativen Neustart dar.